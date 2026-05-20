Đường đua phim Việt hè này hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh cực kỳ gay cấn khi không ít dự án điện ảnh đã ấn định ngày công chiếu. Một trong số những tác phẩm nhận được sự kỳ vọng lớn nhất từ khán giả đại chúng là Mesdames Thanh Sắc. Không chỉ gây tò mò về concept Sài Gòn xưa, Mesdames Thanh Sắc còn thu hút sư quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi quy tụ 2 cái tên lớn trong làng giải trí Việt - Thanh Hằng và Hồng Ánh. Phát hành vào ngày 21/6 tới, mạng xã hội đang "ồn" không ngừng về nhan sắc của Hồng Ánh trong bộ phim.

Trong Mesdames Thanh Sắc, Hồng Ánh vào vai Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có, quyền lực, sở hữu khối tài sản kim cương khổng lồ và đứng giữa những cuộc đấu đá ngầm của Sài Gòn hoa lệ năm 1963. Nhân vật được giới thiệu là người có vẻ ngoài đài các nhưng bên trong lại lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn kiểm soát mọi thứ bằng sự sắc sảo đáng gờm. Những teaser đầu tiên cũng hé lộ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Madame Sắc và Cầm Thanh của Thanh Hằng, từ chỗ gắn bó chuyển thành màn so kè "bằng mặt không bằng lòng

“Hãy đưa cho mỹ nhân Việt này cây bút kẻ mắt, cô ấy sẽ nói cho bạn biết phản diện là như thế nào” - câu nói này có lẽ sinh ra để dành cho Hồng Ánh trong Mesdames Thanh Sắc. Qua đoạn teaser trailer đầu tiên, nữ diễn viên đã khiến mạng xã hội rần rần bởi thần thái phản diện quá đỗi sang trọng nhưng cũng đầy nguy hiểm. Không cần gằn giọng hay biểu cảm quá lố, Hồng Ánh chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn thẳng đối phương bằng đôi mắt sắc như dao cũng đủ tạo cảm giác đây là kiểu phụ nữ có thể "nghiền nát" người khác bằng quyền lực của mình.

Hình ảnh người phụ nữ hiền lành, thanh lịch đã quá quen thuộc với cư dân mạng nên một Hồng Ánh makeup sắc sảo, với đôi mắt được kẻ eyeliner đậm, bờ môi đỏ rực như "hồi sinh" lại nét thẩm mỹ của những quý bà Sài Gòn thập niên 1960. Từng điệu bộ, cái nhếch môi hay cách cô ngồi giữa ánh đèn vũ trường đều mang cảm giác của một nữ phản diện đã quá quen với việc thao túng cuộc chơi.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn “lột xác” của Hồng Ánh trong Mesdames Thanh Sắc. Nhiều netizen nhận xét nữ diễn viên gần như "cân trọn" khí chất chị đại áp đảo chỉ qua vài khung hình teaser.

Một số bình luận của netizen:

- Rất thích diễn xuất của Hồng Ánh, vai nào cô cũng cân được.

- Đưa Hồng Ánh cây bút kẻ mắt, Hồng Ánh sẽ nói cho bạn biết phản diện là như thê nào.

- Diễn viên thực lực có khác, liếc nhẹ thôi cũng rén rồi.

- Ôi trời ơi, Hồng Ánh đóng vai ác thì phim này đúng cạp nong cạp nia rồi mấy bà ơi.

- Giờ mới thấm câu "Quan trọng phải là thần thái". Cái ánh mắt của chị Hồng Ánh nhìn quá lực.

Suốt nhiều năm, cô nổi tiếng với những vai diễn nội tâm, nhiều tổn thương và chiều sâu cảm xúc. Nhưng mỗi lần chuyển sang tuyến nhân vật gai góc, nữ diễn viên lại tạo ra cảm giác rất khác biệt, không ác theo kiểu cường điệu mà đáng sợ vì quá tinh tế. Đây cũng không phải lần đầu Hồng Ánh khiến khán giả “ớn lạnh” với hình tượng phản diện. Năm 2007, cô từng gây ám ảnh khi xuất hiện trong phim kinh dị Mười – một trong những tác phẩm mở đường cho dòng phim kinh dị Việt thời kỳ hiện đại.

Hồng Ánh vào vai Hồng, vị hôn thê của chàng họa sĩ Nguyên (Bình Minh). Ban đầu, Hồng hiện lên như một tiểu thư nền nã, quyền quý của thời Pháp thuộc, nhưng phía sau vẻ ngoài đoan trang ấy lại là cơn ghen cực đoan và đầy ám ảnh. Khi phát hiện Nguyên yêu say đắm cô gái tên Mười (Anh Thư), Hồng dần bị lòng chiếm hữu nuốt chửng, ra tay hãm hại tình địch bằng những hành động tàn nhẫn như sai người đánh gãy chân rồi tạt axit khiến Mười biến dạng và tự sát. Điều khiến vai diễn này đáng sợ không nằm ở những màn hù dọa, mà ở cách Hồng Ánh thể hiện sự điên loạn của một người phụ nữ bị tình yêu biến thành quái vật. Từng ánh mắt thất thần, nụ cười cay độc hay vẻ đau đớn vì không được yêu thương đều khiến nhân vật Hồng trở thành một trong những “ác nữ” ám ảnh nhất của dòng phim kinh dị Việt.

Nói thêm về Hồng Ánh, cô là một trong số hiếm nữ diễn viên Việt giữ được vị thế “bảo chứng diễn xuất” suốt gần ba thập kỷ hoạt động. Bắt đầu được công chúng biết đến từ thập niên 1990 qua loạt phim truyền hình kinh điển như Người Đẹp Tây Đô, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh phía Nam nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu chiều sâu và đặc biệt có khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ nhiều bi kịch. Từ Đời Cát, Người Đàn Bà Mộng Du, Thung Lũng Hoang Vắng cho đến Trăng Nơi Đáy Giếng, Hồng Ánh gần như định hình hình ảnh “nữ diễn viên thực lực” của điện ảnh Việt giai đoạn đầu những năm 2000.

Điều khiến Hồng Ánh được giới chuyên môn đánh giá cao là cô không đóng khung trong hình tượng hiền lành, cam chịu. Nữ diễn viên có thể chuyển đổi rất linh hoạt giữa chính kịch, tâm lý, kinh dị và cả những vai phản diện gai góc. Bộ phim Trăng Nơi Đáy Giếng từng giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai 2008, một trong những cột mốc hiếm hoi của diễn viên Việt ở sân chơi quốc tế. Trong nước, Hồng Ánh sở hữu loạt giải thưởng lớn như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Mai Vàng… và luôn được xem là cái tên đại diện cho lớp nghệ sĩ điện ảnh vừa có chuyên môn vừa có chiều sâu nghề nghiệp.

Không chỉ diễn xuất, Hồng Ánh còn lấn sân sản xuất và đạo diễn. Cô từng tham gia sản xuất Đường Đua và gây tiếng vang mạnh khi đạo diễn bộ phim nghệ thuật Đảo Của Dân Ngụ Cư năm 2017. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ ngôn ngữ điện ảnh giàu tính thơ, cho thấy tư duy làm nghề rất riêng của nữ nghệ sĩ. Những năm gần đây, cô tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt dự án ăn khách như Tiệc Trăng Máu, Thưa Mẹ Con Đi, Đất Rừng Phương Nam, đồng thời ghi dấu ở cả sân khấu kịch lẫn truyền hình.

Bước sang năm 2026, Hồng Ánh gây bất ngờ khi phủ sóng dày đặc màn ảnh với hàng loạt dự án điện ảnh lớn như Mesdames Thanh Sắc, Anh Hùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Tài, Con Kể Ba Nghe và Ai Thương Ai Mến. Dù đã ở độ tuổi U50, cô vẫn được các đạo diễn săn đón nhờ khả năng hóa thân đa dạng.

