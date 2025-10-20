"Sốc" với biên lai thu tiền chỉ 36 nghìn đồng/tháng của 1 trường cấp 2 ở TP.HCM: Sự thật thế nào?

Mới đây, một biên lai thu tiền chỉ gồm 2 khoản, chưa tới 40 nghìn đồng của một trường THCS ở TP.HCM được phụ huynh chia sẻ gây "sốc". Theo đó, giấy báo thu gồm nước uống 10 nghìn đồng; tiền khám sức khoẻ (thu cả năm) 26 nghìn đồng, tổng là 36 nghìn đồng. Nhiều phụ huynh ngạc nhiên: Tại sao lại có trường chỉ thu "tối giản" đến thế này, nhất là trong bối cảnh đầu năm học, phụ huynh ở nhiều nơi phải đóng hàng loạt khoản tiền: học hai buổi, bán trú, kỹ năng sống, tiếng Anh liên kết...

Giải đáp thắc mắc, phụ huynh này cho biết, con mình không học bán trú, trưa về nhà, chiều lại lên học do nhà gần trường. Chị cũng bỏ hết tất cả các môn liên kết tự chọn cho con.

Đầu năm học, trường này cũng thông báo thông báo không thực hiện thu quỹ cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ năm học 2025-2026. 4 khoản không thu gồm: Không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; Không thu kinh phí tài trợ; Không vận động chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; Không vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường. Vì vậy, phụ huynh này chỉ đóng các khoản cần thiết nói trên.

Lý do là mỗi mùa khai giảng, không ít phụ huynh vẫn than phiền rằng “Nhà nước đã miễn học phí mà sao vẫn phải đóng đủ thứ tiền?”

Thực tế, nếu nhìn kỹ trường hợp nói trên, sẽ thấy một điều rõ ràng: khoản đóng ít hay nhiều phần lớn phụ thuộc vào lựa chọn của gia đình. Phụ huynh không đăng ký cho con bán trú, không tham gia các môn tự chọn hay chương trình tăng cường thì đương nhiên chi phí sẽ được tối giản. Ngược lại, nếu mong muốn con có môi trường học tập tiện nghi hơn, được rèn thêm kỹ năng, học các môn mở rộng hay tham gia hoạt động ngoại khóa, thì việc phát sinh thêm khoản phí là điều hoàn toàn hợp lý. “Tiền nào của nấy”, không thể kỳ vọng một môi trường chất lượng cao khi chỉ đóng ở mức tối thiểu.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần hiểu đúng về khái niệm "học miễn phí". Nhà nước miễn học phí là chính sách nhân văn, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường, nhưng miễn học phí không đồng nghĩa với miễn toàn bộ chi phí học tập.

Một phụ huynh bình luận khá thẳng: "Nếu thật sự không muốn mất gì thì chỉ có cách cho con ở nhà. Còn đã đi học, hưởng dịch vụ, sử dụng cơ sở vật chất, ăn trưa, học thêm kỹ năng… thì tất yếu phải có chi phí". Ý kiến này nhận được nhiều đồng tình, bởi trong một xã hội phát triển, đầu tư cho giáo dục không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là sự chung tay của gia đình.

Cách một đứa trẻ đi học ở mức cơ bản hay mở rộng là lựa chọn của từng gia đình. Nhưng câu chuyện biên lai 36 nghìn đồng vì thế không chỉ gây "sốc" vì con số quá nhỏ, mà còn là lời nhắc: miễn học phí là chính sách đúng đắn, nhưng cha mẹ vẫn cần hiểu đúng về phần trách nhiệm của mình trong việc đầu tư cho con học hành và phát triển toàn diện. Muốn con học trong môi trường tốt, phụ huynh cũng phải là một phần của môi trường ấy.