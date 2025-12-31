Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt dấu hiệu được cho là hint hẹn hò của Song Luân. Theo đó, loạt ảnh check-in quán cà phê của Song Luân bị đặt lên bàn cân với bài đăng của một cô gái lạ. Từ không gian bên trong quán, đồ uống trên bàn cho tới chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau, tất cả khiến dân tình tin rằng cả hai đã cùng xuất hiện tại một địa điểm.

Ở một bài đăng khác, Song Luân chia sẻ khoảnh khắc ngắm sao trời đầy lãng mạn, và đúng thời điểm này, cô gái nói trên cũng đăng tải khung hình tương tự. Đáng chú ý hơn, khi ghé thăm trang cá nhân của cô gái, cư dân mạng còn phát hiện Song Luân thường xuyên thả tim các bài viết, từ ảnh đời thường đến những chuyến đi chơi, du lịch. Mức độ tương tác dày đặc này càng khiến nghi vấn hẹn hò được đẩy lên cao.

Song Luân và Narl Nguyễn bị soi đón Giáng sinh chung tại Đà Lạt. Ảnh: Instagram nhân vật

Không chỉ có đồ đôi, Song Luân còn khá thoải mái thể hiện tình cảm khi liên tục thả tim loạt bài đăng của Narl Nguyễn trên Instagram. Ảnh: Instagram nhân vật

Giữa loạt hint hẹn hò gây xôn xao với Song Luân, cái tên Narl Nguyễn nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm. Không chỉ gây chú ý vì mối liên hệ với nam diễn viên, Narl Nguyễn còn sở hữu profile cá nhân khá ấn tượng, đủ khiến netizen phải tò mò.

Narl Nguyễn hiện được biết đến là KOL, mẫu ảnh tự do, hoạt động nổi bật trên Instagram với lượng người theo dõi tiệm cận mốc 100 nghìn. Cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, làm việc cùng nhiều nhãn hàng từ streetwear đến phong cách cao cấp. Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, từ du lịch, cà phê, check-in đời thường cho tới những khung hình thời trang được đầu tư chỉn chu.

Narl Nguyễn có gần 100 nghìn người theo dõi trên Instagram, hoạt động như một KOL, mẫu ảnh và thường xuất hiện trong các sự kiện "chanh sả" của nhiều nhãn hàng. Ảnh: Instagram nhân vật

Về phong cách, Narl Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính pha chút phóng khoáng. Cô biến hoá linh hoạt giữa các set đồ đơn giản như áo thun, croptop, denim cho đến váy lụa, đầm ôm dáng hay trang phục mang hơi hướng vintage. Điểm chung dễ nhận thấy là bảng màu trung tính, cách phối tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, đúng gu thịnh hành của giới trẻ thành thị.

Visual của Narl Nguyễn cũng là yếu tố khiến dân tình bàn tán không ngớt. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to và thần thái trong veo giúp cô được ví như "tiểu Baifern" phiên bản Việt. Ở những khoảnh khắc đời thường hay ảnh selfie, Narl Nguyễn vẫn ghi điểm nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút.

Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang hợp xu hướng và hình ảnh cá nhân sạch sẽ đã khiến Narl Nguyễn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Dù câu chuyện tình cảm với Song Luân hiện vẫn dừng ở mức nghi vấn, nhưng rõ ràng Narl Nguyễn đã kịp để lại dấu ấn riêng, không chỉ với vai trò bạn gái tin đồn mà còn là một gương mặt lifestyle đáng chú ý trên mạng xã hội.

Nhan sắc trong veo tựa nàng thơ của Narl Nguyễn khiến nhiều người xuýt xoa

Narl Nguyễn có đôi mắt to, đường nét gương mặt hài hoà và có gu thời trang. Ảnh: Instagram nhân vật

Bạn gái tin đồn của Song Luân sở hữu lifestyle khiến netizen mê tít. Ảnh: Instagram nhân vật