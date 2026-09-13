Sốc visual là đây: Baifern Pimchanok như nữ thần ở sự kiện TP. HCM, nữ diễn viên Việt ngỡ ngàng không nói nên lời!

Vào ngày 12/9, Baifern Pimchanok đã xuất hiện tại TP. HCM để tham dự sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. Giữa cả rừng sao Việt, mỹ nhân Thái Lan vẫn trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình hoàn hảo không tì vết, khiến người đối diện phải "sốc visual".

Trong lần dự sự kiện này, Baifern Pimchanok khoác lên mình chiếc váy trắng ôm sát, tôn lên thân hình mảnh mai, những đường cong gợi cảm hút mắt cùng thần thái ngôi sao điểm 10. Soi đến visual lại càng sốc hơn khi nữ diễn viên sở hữu gương mặt quá đỗi hoàn hảo, từ ánh mắt, bờ môi, sống mũi đến góc nghiêng đều đẹp không thể chê. Baifern Pimchanok nhận được sự săn đón nồng nhiệt, không chỉ khán giả mà đến diễn viên Yên Đan cũng phải "wow" không ngừng nghỉ. Có thể nói rằng Baifern Pimchanok chính là "nữ thần" của sự kiện hôm nay.

Baifern Pimchanok 0 điểm, không điểm nào chê trong sự kiện tại TP. HCM. Clip: Đi Soi Sao Đi

Ngay từ khi mới bước vào, Baifern Pimchanok đã tỏa sáng như nữ thần. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cô diện váy trắng ôm sát, tôn lên thân hình thanh mảnh hút mắt. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Soi đến visual lại càng sốc hơn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt quá đỗi hoàn hảo, từ ánh mắt, bờ môi, sống mũi đến góc nghiêng đều đẹp không thể chê. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cận cảnh nụ cười ngọt ngào "chết người". Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Yên Đan phải "wow" không ngừng nghỉ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern Pimchanok đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern Pimchanok đẹp đỉnh cao ngay cả qua ống kính cam thường. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Góc nghiêng quá đỗi hoàn hảo. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Sau nhiều năm hoạt động, Baifern Pimchanok vẫn là tường thành nhan sắc Thái Lan. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Về mặt tình duyên, Baifern Pimchanok từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tài tử Nine Naphat kém cô 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Baifern Pimchanok tự tỏa sáng, không cần "gồng". Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi