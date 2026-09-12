Tăng Thanh Hà đến chúc mừng Đỗ Mạnh Cường làm họa sĩ

Ngày 12/9, Đỗ Mạnh Cường giới thiệu triển lãm cá nhân “Những mùa hoa trong ký ức” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đánh dấu bước khởi đầu của anh trên con đường hội họa chuyên nghiệp. Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây, lấy hoa và cây cỏ làm chủ đề xuyên suốt.

Tăng Thanh Hà có mặt để chúc mừng người bạn thân thiết. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện áo trắng tối giản kết hợp chân váy đen dài, đeo kính mắt cùng tông. Cách phối đồ thanh lịch, kín đáo giúp cô nổi bật theo cách riêng giữa không gian ngập tràn những mảng màu rực rỡ.

Tăng Thanh Hà diện trang phục tối giản đến chúc mừng Đỗ Mạnh Cường.

Cả hai có mối quan hệ thân thiết trong showbiz.

Ở tuổi gần 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và thần thái cuốn hút. Không cần trang phục cầu kỳ, nữ diễn viên gây chú ý bởi vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sắc nét cùng phong cách thời trang tối giản vốn là dấu ấn quen thuộc. Trong buổi triển lãm, Đỗ Mạnh Cường đã tặng một bức tranh của anh cho nàng ngọc nữ đình đám.

Đây không phải lần đầu Tăng Thanh Hà đồng hành cùng Đỗ Mạnh Cường. Hai người có mối quan hệ thân thiết nhiều năm, từng hợp tác trong các hoạt động thời trang của nhà thiết kế. Với Đỗ Mạnh Cường, hội họa thực tế không phải một cuộc thử sức bất ngờ. Trước khi theo đuổi thời trang, anh từng dành thời gian học vẽ và trúng tuyển vào ba trường nghệ thuật, sau đó lựa chọn ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau gần hai thập niên gắn bó với thời trang, niềm đam mê hội họa được anh trở lại một cách nghiêm túc.

Hà Tăng từng xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện thời trang do NTK Đỗ Mạnh Cường tổ chức.

45 tác phẩm trong “Những mùa hoa trong ký ức” cho thấy một thế giới khác của Đỗ Mạnh Cường: nhiều màu sắc, giàu cảm xúc và có những nét cọ mạnh, dày. Những hình ảnh hoa, cây cỏ vốn quen thuộc trong ngôn ngữ thời trang của anh nay được đưa lên tranh theo cách tự do hơn.

Tăng Thanh Hà được săn đón sau màn tái xuất

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Tăng Thanh Hà đang có tần suất lộ diện dày hơn kể từ khi xác nhận trở lại màn ảnh sau 13 năm. Chỉ trong thời gian ngắn, cô liên tiếp góp mặt tại các buổi công chiếu, sự kiện và hoạt động của những người bạn thân thiết trong giới. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Cuối tháng 8, Tăng Thanh Hà lần lượt xuất hiện tại hai buổi công chiếu Quý Tử Vượt Giàu và Hộ Linh Tráng Sĩ. Phong cách thời trang tối giản, thanh lịch tiếp tục giúp cô ghi điểm. Sức hút này càng đáng chú ý khi Tăng Thanh Hà vốn không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Sau hơn một thập kỷ gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, cô vẫn duy trì được sức hút đặc biệt. Việc chỉ cần xuất hiện tại một sự kiện cũng nhận được sự quan tâm lớn cho thấy vị thế của "ngọc nữ" trong lòng công chúng gần như chưa thay đổi.

Tăng Thanh Hà cũng có niềm đam mê mới các bô môn nghệ thuật. Cô cho biết sẽ trở lại xem kỹ hơn các bức tranh mà đàn anh đã đặt để nhiều tâm tư.

Tại triển lãm của Đỗ Mạnh Cường, Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý với diện mạo thanh lịch. Bộ trang phục trắng - đen đơn giản, phom dáng thoải mái nhưng tôn vóc dáng cùng kiểu tóc gọn gàng khiến nữ diễn viên nổi bật giữa không gian đầy màu sắc của những bức tranh hoa.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, thanh thoát và thần thái riêng. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo hình quá nổi bật, cô vẫn dễ dàng chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: Tăng Thanh Hà