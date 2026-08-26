Công chúa Vbiz cứ để tóc thẳng, son đỏ là thần: Visual sắc lẹm kiêu sa, thua Baifern Pimchanok mỗi cái tuổi

Buổi ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra vào ngày 25/8 đã thực sự biến thành một sàn đấu nhan sắc khét lẹt của dàn sao Vbiz. Giữa một rừng mỹ nhân lộng lẫy váy áo, Tam Triều Dâng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chiếm trọn spotlight như mọi khi. Đổ bộ thảm đỏ với một diện mạo khác với những lần tham gia sự kiện khác, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã khiến toàn bộ cõi mạng phải dậy sóng, không ngớt lời trầm trồ trước màn lột xác visual "đi vào lòng người".

Thay vì hình ảnh một nàng công chúa ngọt ngào, tiểu thư như mọi khi, Tam Triều Dâng nay mang đến tạo hình sang chảnh, quyền lực và cực kỳ quyến rũ. Cô nàng diện một bộ outfit đen tuyền với áo quây khoe trọn bờ vai trần thon thả cùng xương quai xanh gợi cảm.

Điều khiến netizen trầm trồ hơn cả là layout makeup sắc lẹm của Tam Triều Dâng. Mái tóc dài ép thẳng tắp, rẽ ngôi giữa đơn giản kết hợp cùng màu son đỏ đậm mang lại một vibe "chị đại" kiêu sa, cuốn hút, được đánh giá là tạo hình hợp nhất của người đẹp. Ngay khi những hình ảnh này được tung ra, netizen đồng loạt cảm thán Tam Triều Dâng với combo này chính là "thần".

Thậm chí, visual xuất sắc từ combo "là thần" này còn khiến người hâm mộ đặt Tam Triều Dâng lên bàn cân so sánh với mỹ nhân đình đám Baifern Pimchanok. Thời điểm bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay gây bão toàn châu Á, Baifern từng tạo nên một cơn sốt làm khuynh đảo giới trẻ với tạo hình tóc thẳng dài mượt mà cùng bờ môi đỏ quyến rũ, vừa mang nét u sầu lại vừa mang sức hút ma mị, điên đảo.

Đặt hai mỹ nhân cạnh nhau, có thể thấy Tam Triều Dâng sở hữu những đường nét thanh tú và thần thái sang chảnh không hề kém cạnh đàn chị xứ Chùa Vàng. Thần thái sắc lẹm, kiêu kỳ của mỹ nhân Vbiz được nhận xét là một chín một mười, có chăng chỉ chịu "thua" Baifern đúng mỗi cái tuổi đời mà thôi (Tam Triều Dâng sinh năm 1998, Baifern Pimchanok sinh năm 1992).

Baifern Pimchanok vào vai Nira trong Chiếc lá cuốn bay

Tam Triều Dâng đẹp không hề kém cạnh

Hàng loạt bình luận phấn khích từ cộng đồng mạng liên tục nổ ra:

- Dâng ơi! Em ơi! Theo phong cách này cho chị đi, xinh, sang mà khí chất quá em ơi, giữ cái look này hoài cũng được, năng đánh son đỏ lên giùm chị nhen, xinh dữ

- Công nhận giống Baifern bên Thái Lan thật í

- Dâng ơi giữ cái look này cho em, đừng tạo kiểu tóc rườm rà, cứ tóc thẳng son đỏ Tam Triều Dâng là thần

- Look này giống diễn viên Thái Lan, đẹp cuốn hút ghê

- Ai cho nhỏ này vai ác nữ hay ma nữ gì đi nè. Môi đỏ tóc dài hợp cái vibe đó nha

- Em xỉu với giao diện này của Tam Triều Dâng

Sinh năm 1998, Lê Tam Triều Dâng bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm khi mới chỉ là một cô bé 12 tuổi. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và khởi đầu sự nghiệp bằng một vai diễn nhỏ trong Chuyện Làng Bè (2012). Bước ngoặt đưa tên tuổi của Tam Triều Dâng vụt sáng thành sao nhí đình đám khắp cả nước chính là vai Cà Ri trong bộ phim sitcom học đường Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé (2013). Gương mặt trong trẻo, lanh lợi cùng lối diễn xuất tự nhiên khi ấy đã biến cô thành một hiện tượng tuổi teen được săn đón. Sau một khoảng lặng tạm ngưng hoạt động để ưu tiên cho việc học, Tam Triều Dâng tái xuất với Nước Mắt Loài Cỏ Dại rồi tiếp tục tham gia nhiều bộ phim nhưHoa Vương (2023), Tiểu Tam Không Có Lỗi? (2024), Tham Vọng Giàu Sang (2024).

Năm 2026 chứng kiến một cú bùng nổ đưa tên tuổi Tam Triều Dâng phủ sóng dày đặc khắp MXH. Đầu tiên phải kể đến thành công vang dội của bộ phim truyền hình lãng mạn châm biếm Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nơi phản ứng hóa học bùng nổ giữa cô và Võ Điền Gia Huy liên tục lọt top trending thảo luận mạng xã hội. Tiếp đà thăng hoa, Tam Triều Dâng oanh tạc màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh Bẫy Tiền và Trùm Sò. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng diện mạo ngày càng nhuận sắc, thăng hạng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Tam Triều Dâng đang ở độ chín muồi nhất của cả sự nghiệp lẫn nhan sắc.