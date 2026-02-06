Sốc visual em bé được Trấn Thành mời đóng phim trăm tỷ khi mới 10 tuổi, đại mỹ nhân tương lai là đây chứ đâu

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng vì loạt clip ghi lại khoảnh khắc Ngân Chi xuất hiện tại họp báo phim Mùi Phở. Không cần váy áo cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, cô bé 15 tuổi vẫn lập tức trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình thay đổi rõ rệt. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa hơn hẳn và đặc biệt là góc nghiêng với sống mũi thẳng tắp khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ vài giây lướt qua màn hình cũng đủ để dân mạng phải thốt lên rằng đây đúng là dậy thì quá thành công.

Ngân Chi gây bất ngờ tại thảm đỏ Mùi Phở

Bình luận của khán giả:

- Ngày càng xinh. Hồi bé đáng yêu, cứ nghĩ là không có nét mà lớn lên xinh quá.

- Mỹ nhân tương lai.

- Sống mũi đẹp quá nhưng ý kiến riêng là bới tóc lên thì xinh hơn.

- Bé này ngoan, dễ thương còn giỏi nữa.

Sinh năm 2011, Ngân Chi bén duyên với nghệ thuật thứ bảy từ rất sớm. Ở độ tuổi mà nhiều bạn nhỏ còn xa lạ với ống kính, cô bé đã đều đặn góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ, từng bước xây dựng một gia tài diễn xuất khiến không ít diễn viên trưởng thành cũng phải nể. Từ những vai phụ thoáng qua đến các nhân vật có đất diễn rõ ràng, Ngân Chi cho thấy khả năng nhập vai tự nhiên, cảm xúc mượt mà và đặc biệt là ánh mắt rất điện ảnh.

Ngân Chi nổi tiếng từ nhỏ

Dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ngân Chi chắc chắn là vai bé Bù Tọt - con gái út của ông Sang do Trấn Thành thủ vai trong bộ phim trăm tỷ Bố Già. Không cần những đoạn thoại dài như 2 diễn viên người lớn (Trấn Thành và Tuấn Trần), nhân vật của Ngân Chi vẫn chạm được vào cảm xúc người xem bằng sự hồn nhiên, mong manh và những khoảnh khắc đáng yêu. Vai diễn này không chỉ giúp Ngân Chi ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả mà còn mang về cho cô bé giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 - một thành tích đáng mơ ước với bất kỳ diễn viên nào, đặc biệt là ở độ tuổi thiếu nhi.

Ngân Chi trong Bố Già

Ngoài Bố Già, Ngân Chi còn xuất hiện trong hàng loạt dự án điện ảnh có doanh thu hoặc độ phủ sóng khá tốt như Lật Mặt 7, Nắng 3, Vu Quy Đại Náo, Anh Thầy Ngôi Sao, Đôi Mắt Âm Dương, Ở Đây Có Nắng… Sự xuất hiện đều đặn trong các bộ phim ăn khách giúp Ngân Chi sớm trở thành một trong những sao nhí quen mặt nhất của màn ảnh Việt. Đáng nói khi Ngân Chi không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của cô bé từng chia sẻ rằng thời nhỏ, Ngân Chi khá nhút nhát, chậm nói và sợ người lạ. Gia đình quyết định cho con tham gia sinh hoạt tại nhà thiếu nhi với mong muốn giúp bé cởi mở và tự tin hơn. Không ai ngờ rằng chính từ những buổi sinh hoạt ấy, năng khiếu diễn xuất của Ngân Chi dần bộc lộ, mở ra một con đường hoàn toàn mới.

Ngân Chi thời gian gần đây

Khoảng một năm trở lại đây, Ngân Chi ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh hơn, dành phần lớn thời gian cho việc học tập. Dự án gần nhất mà cô bé tham gia là Giám Đốc Tái Xuất, một bộ phim truyền hình. Chính bởi ít phủ sóng hơn nên màn tái xuất của Ngân Chi tại họp báo Mùi Phở trở nên gây chú ý hơn bao giờ hết.