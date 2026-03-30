Sốc: Ớt chuông xanh tưởng vô hại lại là “kho báu” sức khỏe ít ai biết

Trong gian bếp của nhiều gia đình, ớt chuông xanh thường chỉ đóng vai trò “phụ họa” - thêm màu sắc cho món xào, điểm xuyết trong salad hoặc ăn kèm cho đủ vị. So với các loại ớt chuông đỏ, vàng có vị ngọt và bắt mắt, ớt chuông xanh thường bị đánh giá là khó ăn hơn vì hơi đắng và kém hấp dẫn.

Chính vì vậy, không ít người có thói quen “né” loại thực phẩm này mà không hề biết rằng mình đang bỏ qua một nguồn dinh dưỡng cực kỳ giá trị.

Ớt chuông xanh chứa lượng vitamin C cao, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ: “Ớt chuông xanh không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Nếu được sử dụng thường xuyên, đây là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tổng thể”.

Vậy cụ thể, loại rau “bình thường” này đang ẩn chứa những lợi ích gì?

Ớt chuông xanh thực chất là quả chưa chín hoàn toàn của ớt chuông. Điều này khiến nó có hàm lượng đường thấp hơn so với ớt chuông đỏ hoặc vàng, nhưng lại giữ được nhiều hợp chất thực vật quan trọng.

Trong ớt chuông xanh có: Vitamin C, Vitamin A (dạng tiền chất), Vitamin K, Chất xơ, Các chất chống oxy hóa như flavonoid,... Sự kết hợp này giúp loại rau này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ nhiều chức năng trong cơ thể.

1. Tăng cường hệ miễn dịch - “lá chắn” tự nhiên cho cơ thể

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của ớt chuông xanh là khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch. Vitamin C trong loại rau này giúp kích thích sản sinh bạch cầu - tuyến phòng thủ quan trọng của cơ thể trước vi khuẩn và virus. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa còn giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người có hệ miễn dịch suy giảm do stress, thiếu ngủ hoặc ăn uống kém cân bằng, việc bổ sung những thực phẩm tự nhiên như ớt chuông xanh là rất cần thiết.

: Với lượng calo thấp (khoảng 27 kcal/100g) và gần như không có chất béo, đây là thực phẩm lý tưởng cho người đang ăn kiêng hoặc bị tiểu đường.

2. Hỗ trợ giảm cân - ít calo nhưng “đủ sức” làm bạn no

Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm hỗ trợ giảm cân, ớt chuông xanh là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loại rau này chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ. Điều này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt hoặc ăn quá nhiều trong các bữa chính.

Không chỉ vậy, vị hơi đắng nhẹ của ớt chuông xanh còn có thể giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt - một trong những “kẻ thù” lớn nhất của người đang giảm cân.

3. Tốt cho tim mạch - lợi ích âm thầm nhưng lâu dài

Ít ai biết rằng ớt chuông xanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa trong loại rau này giúp giảm viêm - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh tim mạch. Ngoài ra, kali trong ớt chuông xanh còn giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Dù không “nổi tiếng” như cá hồi hay các loại hạt, nhưng nếu được bổ sung đều đặn, ớt chuông xanh vẫn có thể góp phần bảo vệ trái tim của bạn.

4. Hỗ trợ tiêu hóa - giải pháp đơn giản cho người hay táo bón

Chất xơ trong ớt chuông xanh giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Đây là lý do vì sao các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt là những loại giàu chất xơ như ớt chuông.

5. Làm đẹp da - lợi ích “bonus” không thể bỏ qua

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, ớt chuông xanh còn có lợi cho làn da. Vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp da săn chắc, đàn hồi và chậm lão hóa. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa còn giúp bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe vừa hỗ trợ làm đẹp, ớt chuông xanh hoàn toàn có thể nằm trong danh sách đó.

Ớt chuông xanh là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

Vì sao ớt chuông xanh lại bị “lép vế”?

- Lý do lớn nhất nằm ở hương vị. So với ớt chuông đỏ hoặc vàng, loại xanh có vị hơi đắng và không ngọt, nên ít được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại khiến ớt chuông xanh có lượng đường thấp hơn, phù hợp hơn với những người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

- Nói cách khác, thứ khiến nó “kém hấp dẫn” lại chính là điểm cộng về mặt sức khỏe.

Dù tốt, nhưng nếu chế biến sai cách, bạn có thể làm mất đi nhiều dưỡng chất quý giá trong ớt chuông xanh.

Một số nguyên tắc quan trọng:

- Không nấu quá lâu: nhiệt độ cao có thể làm giảm vitamin C

- Ưu tiên xào nhanh hoặc ăn sống: salad là lựa chọn lý tưởng

- Kết hợp với chất béo lành mạnh: giúp hấp thu vitamin tốt hơn

- Không lạm dụng: nên kết hợp đa dạng các loại rau

- Không phải “thần dược”, nhưng là lựa chọn thông minh

Ớt chuông xanh không phải là “siêu thực phẩm” có thể thay thế tất cả. Tuy nhiên, với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, dễ chế biến và giá thành hợp lý, đây là một trong những lựa chọn rất đáng để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.

Quan trọng hơn, nó là minh chứng cho một điều quen thuộc: đôi khi những thực phẩm bị xem nhẹ lại chính là thứ cơ thể bạn cần. Có thể thấy, ớt chuông xanh không chỉ đơn thuần là một nguyên liệu phụ trong gian bếp. Nếu hiểu đúng và sử dụng hợp lý, nó hoàn toàn có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực cho sức khỏe.

Vì vậy, lần tới khi đi chợ, đừng vội bỏ qua loại rau này chỉ vì nó “không đủ bắt mắt”. Biết đâu, bí quyết chăm sóc sức khỏe lại đang nằm ở chính những lựa chọn đơn giản như vậy.