Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau bữa tiết canh

Trong khoảng hai tuần gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 4 bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn, được xác định qua xét nghiệm nuôi cấy. Các trường hợp đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn, với mức độ bệnh khác nhau, từ viêm màng não đến nhiễm khuẩn huyết nặng.

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cho biết một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn hoặc rối loạn ý thức do viêm màng não. Sau điều trị kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn đau đầu kéo dài, giảm thính lực , tiềm ẩn nguy cơ di chứng.

Đáng lo ngại nhất là bệnh nhân 53 tuổi, ở Hải Phòng, có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông ăn món này, sau đó đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải dùng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn được bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Khi nhập viện, ông đã trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, da nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo. Xét nghiệm cho thấy nhiều cơ quan tổn thương nghiêm trọng, gồm suy thận cấp , tổn thương gan và rối loạn đông máu.

Số lượng tiểu cầu giảm sâu. Người bệnh đồng thời bị toan chuyển hóa nặng, lactate tăng lên 13 mmol/L, phản ánh tình trạng sốc và thiếu máu nuôi các mô, cơ quan.

Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục để hỗ trợ các cơ quan đang suy giảm chức năng.

Theo bác sĩ Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể tiến triển nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, dẫn đến suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết hoặc hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có thể hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần mang găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không giết mổ hoặc sử dụng lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Những người từng ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc ban xuất huyết bất thường. Khi đi khám, người bệnh nên thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ có thêm căn cứ chẩn đoán, điều trị.