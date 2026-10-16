Bộ Y tế thí điểm hướng dẫn khám, chữa bệnh từ xa tại 11 tỉnh, thành

Bộ Y tế vừa có Công văn số 7780/BYT-KCB, đề nghị các đơn vị liên quan thí điểm áp dụng dự thảo hướng dẫn hoạt động khám, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, nhằm ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trước khi hoàn thiện tài liệu và ban hành chính thức.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau tham gia thí điểm.

Cùng với các địa phương, 5 bệnh viện được đề nghị tham gia gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ngoài ra, danh sách còn có hai dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển năng lực khám, chữa bệnh từ xa.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, lựa chọn một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn để áp dụng thử, đồng thời ghi nhận quá trình triển khai và những vấn đề cần điều chỉnh. Báo cáo kết quả thí điểm được gửi về Bộ Y tế trước ngày 15-11-2026 để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, làm cơ sở ban hành chính thức.

Theo dự thảo hướng dẫn, khám, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề và người bệnh có hai mô hình. Với mô hình thứ nhất, bác sĩ trực tiếp tư vấn, khám và hướng dẫn điều trị cho người bệnh thông qua nền tảng công nghệ thông tin.

Mô hình thứ hai có sự hỗ trợ của nhân viên y tế tại địa điểm của người bệnh. Nhân viên y tế có thể hỗ trợ kết nối với bác sĩ, đo các chỉ số sức khỏe, thu thập thông tin bệnh sử, hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm để bác sĩ có căn cứ đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Dự thảo xác định các trường hợp có thể ưu tiên áp dụng gồm tái khám, theo dõi người mắc bệnh mạn tính đã ổn định, chăm sóc sau xuất viện, đánh giá việc tuân thủ điều trị và quản lý sức khỏe tại cộng đồng. Khám từ xa cũng có thể hỗ trợ sàng lọc ban đầu để xác định người bệnh có cần đến cơ sở y tế thăm khám trực tiếp hay không.

Việc lựa chọn mô hình phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng thiết bị, điều kiện kết nối, khả năng cung cấp thông tin và các chỉ số sức khỏe cần thiết, đồng thời phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện kỹ thuật của cơ sở y tế.

Dự thảo nhấn mạnh: Khám, chữa bệnh từ xa không được thay thế hoặc làm chậm trễ việc cấp cứu. Khi người bệnh có dấu hiệu cần xử trí khẩn cấp, thông tin cung cấp không đủ để đánh giá hoặc cần được thăm khám trực tiếp, người hành nghề phải hướng dẫn người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp.

Các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp hoặc điều khiển thiết bị y tế từ xa không được thực hiện nếu chưa có quy trình kỹ thuật riêng và chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý tương ứng.