Sốc nhất Kim Chung 2025: 2 mỹ nhân hôn nhau sau khi giật tóc trên thảm đỏ

Tối 18/10, lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 đã diễn ra với sự tham dự của Liên Bỉnh Phát và dàn sao hàng đầu xứ Đài. Tuy nhiên, tâm điểm spotlight của sự kiện đã đổ dồn về Kha Gia Yến và Dương Cẩn Hoa với màn khóa môi gây sốc ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc tình cảm bất ngờ của 2 chị đẹp hạng A này gây bùng nổ, khán giả vỗ tay reo hò không ngớt. Phía dưới khán đài, Liên Bỉnh Phát và nhiều nghệ sĩ cũng không giấu được sự kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A trước sự táo bạo của Kha Gia Yến và Dương Cẩn Hoa.

Kha Gia Yến và Dương Cẩn Hoa (váy trắng) khóa môi trên sân khấu lễ trao giải Kim Chung

Khoảnh khắc giật trọn spotlight của lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. Sự táo bạo của 2 nữ diễn viên hàng đầu khiến Liên Bỉnh Phát và các nghệ sĩ vô cùng kinh ngạc

Nụ hôn của Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến đã trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất lễ trao giải Kim Chung. Tại tiệc mừng sau sự kiện, Dương Cẩn Hoa chẳng ngại thừa nhận chính cô là người chủ động đòi hôn Kha Gia Yến. "Tôi thực sự muốn hôn cô ấy. Cô ấy đã vượt mặt tôi để 2 lần giành giải Kim Chung, và tôi muốn hôn cô ấy đến phát điên!", Dương Cẩn Hoa chia sẻ.

Người đẹp họ Dương cho biết cả hai đã thảo luận qua về việc sẽ trao cho nhau hành động thân mật này khi cùng lên sân khấu đọc tên người chiến thắng và trao giải. Kha Gia Yến ban đầu tỏ ra rất ngại ngùng, nhưng sau đó cũng đồng ý phối hợp. Theo Dương Cẩn Hoa, cảnh hôn của cô và Kha Gia Yến không hề được diễn tập trước và được thực hiện trực tiếp chỉ duy nhất 1 lần ngay trên sân khấu.

Dương Cẩn Hoa chia sẻ cô là người chủ động đề nghị hôn Kha Gia Yến

Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến là đối thủ cạnh tranh tại lễ trao giải Kim Chung nhiều năm qua. Họ từng 3 lần đối đầu nhau ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong đó, Kha Gia Yến từng 2 lần vượt mặt Dương Cẩn Hoa. Điều này làm dấy lên tin đồn cặp sao bất hòa, có mối thù truyền kỳ với nhau.

Trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Chung vào tối qua, Dương Cẩn Hoa và Kha Gia Yến cũng đã tạo ra 1 màn kịch nhỏ từ giật micro, giật tóc đến giả vờ cãi vã tạo nên bầu không khí căng thẳng ở sự kiện để đáp trả những lời bàn tan sai sự thật của dân mạng. Sau đó, họ đã trao nhau 1 nụ hôn để đập tin đồn sai sự thật về mối quan hệ của mình. Kha Gia Yến phủ nhận việc xem Dương Cẩn Hoa là kẻ thù ngay trên sân khấu lễ trao giải, đồng thời chúc mừng đồng nghiệp lên ngôi Ảnh hậu Kim Chung lần thứ 60.

Dương Cẩn Hoa thắng giải Ảnh hậu Kim Chung vào tối qua (18/10)

Nguồn: China Times, TVBS