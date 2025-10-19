Thói khoe của đến kệch cỡm trong “đám cưới thế kỷ” của dàn sao hạng A Hoa ngữ

Cứ mỗi khi một ngôi sao Cbiz kết hôn, mạng xã hội lại chấn động với độ xa hoa nào của hồi môn là vàng ròng tính bằng kg, kim cương sáng lóa, dàn xe sang nối đuôi, khách mời toàn sao hạng A. Vào ngày 16/10, cư dân mạng châu Á đã lại được thấy hình ảnh đó qua hôn lễ của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương. Chủ tịch showbiz đã gây choáng ngợp với màn rước dâu bằng 40 chiếc xe sang Cadillac, tặng 10 chiếc iphone 17 cho fan xem livestream đám cưới của anh. Dù tổ chức vô cùng hoành tráng, nhưng thứ động lại sau hôn lễ hào nhoáng của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không phải tình yêu cổ tích mà là chiêu trò quảng cáo và sự giả dối, "làm màu" được đóng gói tinh vi của cặp sao.

Truyền thông Trung Quốc thậm chí còn nhận xét đám cưới của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương giống hệt đám cưới năm nào của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Cả 2 hôn lễ không khác gì 1 chiến dịch marketing của cô dâu - chú rể. Chỉ khác ở chỗ Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy sang bao nhiêu thì đám cưới của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương lại "chợ búa" và ồn ào bấy nhiêu.

Đám cưới của Hoàng Tử Thao bị chê kém sang, "như trò hề"

Bóc mẽ sự thật phũ phàng sau đám cưới cổ tích của sao Hoa ngữ

Trong hôn lễ, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương liên tục phô trương sự giàu có của mình. Tuy nhiên, cặp sao nhanh chóng bị vạch mặt dối trá, "phông bạt" khi lộ rõ việc dùng đồ tài trợ. Đầu tiên, màn rước dâu bằng 40 chiếc Cadillac của Hoàng Tử Thao được quay thành video không khác gì TVC quảng cáo.

Tiếp đến, cặp sao bị nhận xét biến tiệc cưới của mình thành hội chợ, livestream ầm ĩ khắp MXH. Chocolate, đồ uống có cồn và các sản phẩm khác được trưng bày với nhãn "ưu đãi đặc biệt". Khách mời được tặng bộ quà lưu niệm - bao gồm poster cưới, ảnh Polaroid và ảnh có chữ ký - được bán với giá 9,9 tệ một gói. Không chỉ vậy, toàn bộ trang sức kim cương và váy cưới mà Từ Nghệ Dương diện khi chụp ảnh cưới được cho đều là đồ đi mượn của các thương hiệu CHAUMET, Elie Saab, JimmyChoo, Ivan Young, Nicole Felicia, The Atelier...

Tờ 163 cho biết dù dành đến nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ, nhưng Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao lại tiết kiệm đến mức dùng hoa giả để trang trí cho tiệc cưới ngoài trời. Không dừng lại ở đó, chiếc "nhẫn kim cương 500 carat" mà Hoàng Tử Thao "nổ" hóa ra chỉ là đồ trang trí bằng thủy tinh kém sang. Đáng chú ý, trong hôn lễ của chủ tịch showbiz, người ta không hề thấy 1 viên kim cương hàng thật nào, đến nhẫn cưới của cô dâu - chú rể cũng là nhẫn trơn đơn giản. Hoàng Tử Thao cho biết đã tặng vương miện "thiên kim quan" (vương miện ngàn vàng), chế tác hoàn toàn thủ công cho cô dâu. Tuy nhiên, công chúng cũng chỉ mới thấy chiếc vương miện vàng này trên ảnh do cặp đôi chia sẻ, chứ chưa từng thấy ngoài đời thật.

Cặp đôi hàng đầu bị chê bai biến tình yêu thành chiêu trò tiếp thị, "làm màu" quá đà

Đám cưới của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015 được truyền thông ca tụng là "đám cưới thế kỷ" bởi quy mô tổ chức, dàn khách mời hạng A và cả độ hot truyền thông với 5,92 tỷ lượt theo dõi. Tuy nhiên, sau khi hôn lễ kết thúc, cặp sao đã bị bóc mẽ phóng đại ngày vui của mình 1 cách quá lố. Đến nữ diễn viên Kim Tinh cũng phải lên tiếng chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đã tự biến hạnh phúc đời mình thành "miếng mồi" cho truyền thông và nhãn hàng xâu xé.

Trước đó, họ công khai có khoảng 2.000 khách mời đến dự hôn lễ và đã chuẩn bị 200 bàn tiệc. Tuy nhiên, sự thật là chỉ có 500 khách đi đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, với 50 bàn tiệc được dọn sẵn. "Huỳnh Hiểu Minh mời nguyên làng giải trí và có chưa đến một nửa trong số đó tham dự. Chuyện là giới giải trí cũng có phe phái, việc anh ấy mời tất cả chủ yếu để khoa trương danh tiếng, còn ai đi được thì đi", tờ QQ cho biết.

Dù đám cưới xa hoa, cầu kỳ tới từng chi tiết nhưng thực tế Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy chỉ chi trả một nửa, số tiền còn lại là kêu gọi tài trợ từ nhãn hàng và thậm chí là gia đình. Phần lớn những thứ "sang chảnh" như váy cưới, hoa cưới, bánh cưới, thậm chí khách sạn tổ chức tiệc đều là sản phẩm hợp tác quảng bá thương hiệu. Thêm 1 thông tin ngán ngẩm khác là vương miện hoàng gia ở lễ cưới mà Angelababy đội là đồ đi mượn, trang phục phù dâu là hàng Taobao có giá 69 NDT/bộ (245.000 đồng).

Đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy xa hoa, nhưng đa phần kinh phí được nhãn hàng tài trợ

Không chỉ Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương, rất nhiều sao Hoa ngữ cũng nhận tài trợ, quảng cáo trong đám cưới của mình. Tuy nhiên, 2 cặp sao nói trên hứng búa rìu dư luận nhiều nhất cũng vì tính cách thích phô trương và làm trò quá đà.

Khi showbiz biến hôn nhân thành hợp đồng tài trợ

Trong một thị trường khốc liệt như Cbiz, danh tiếng không chỉ được tạo bởi tài năng mà còn nhiều yếu tố khác, trong đó có vấn đề kinh tế. Đối với 1 cặp sao hạng A, đám cưới nghìn tỷ sẽ giúp họ phô diễn mối quan hệ, chứng minh sức ảnh hưởng, củng cố hình ảnh "đẳng cấp", thu hút hợp đồng quảng cáo. Nói cách khác, cưới hoành tráng đối với 1 nghệ sĩ Cbiz là đầu tư hình ảnh, mở ra cơ hội kiếm tiền chứ không chỉ đơn thuần là đánh dấu cột mốc trọng đại của đời người.

Nhận tài trợ cho đám cưới được xem là chiến lược đôi bên cùng có lợi trong showbiz Trung Quốc. Việc này giúp các sao Hoa ngữ có thể xài đồ xa xỉ miễn phí, vừa tiết kiệm tiền túi trong khâu tổ chức, vừa thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ đi kèm. Địa vị nghệ sĩ càng cao thì thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng, rượu vang sẵn sàng đổ tiền vào đám cưới của họ càng danh tiếng.

Đám cưới là dịp các sao Hoa ngữ phô diễn mối quan hệ, chứng minh sức ảnh hưởng, củng cố hình ảnh "đẳng cấp", thu hút hợp đồng quảng cáo và lời mời hợp tác từ thương hiệu

Không chỉ vậy, đám cưới còn được xem là cơ hội vàng để phủ sóng hình ảnh và nâng cao danh tiếng của các sao Hoa ngữ. Mỗi bài báo, mỗi tấm hình cưới và mọi diễn biến trong hôn lễ đều được đẩy lên hot search MXH Weibo. Việc nhãn hàng tranh nhau tài trợ, báo giới liên tục đưa tin, dân tình thi nhau bàn tán về hôn lễ cho thấy chiến lược truyền thông thành công của giới nghệ sĩ. Chính vì những "món hời" thu được trong 1 hôn lễ, càng nổi tiếng, sao Cbiz càng không thể "cưới thật". Họ phải cưới sao cho... đáng tiền.

Nguồn: Sina, Sohu