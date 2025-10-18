Bữa tiệc từ thiện Love Your W của tạp chí W Korea đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Sự kiện này mang tiếng "nâng cao nhận thức về ung thư vú" nhưng không ngôi sao nào mang ruy băng hồng hay nói về căn bệnh, mà chỉ chăm chăm diện đồ hiệu, rượu chè tiệc tùng. Dispatch cũng ngay lập tức vào cuộc phơi bày những góc khuất hậu trường, đồng thời đặt nghi vấn W Korea đã thông qua sự kiện từ thiện "trá hình" này để biển thủ tiền quyên góp trong nhiều năm qua.

Trên dưới 100 ngôi sao tham dự sự kiện này cũng bị chỉ trích nặng nề là kệch cỡm, vô tâm, thiếu hiểu biết. Họ chỉ trưng trổ đồ hiệu, tụ tập nhậu nhẹt, tiệc tùng suốt đêm, trình diễn ca khúc 18+, nhảy challenge, chia sẻ dự án mới của bản thân chứ không hề có bất cứ thông tin gì về căn bệnh ung thư vú. Giữa "tâm bão", bỗng có 2 ngôi sao được khen ngợi là Park Eun Bin và Wonhee (ILLIT).

Park Eun Bin và Wonhee (ILLIT) là 2 sao nữ hiếm hoi "sống sót" trước cơn bão dư luận

Cụ thể, nữ diễn viên Park Eun Bin tham dự tiệc nhưng không ở đến cuối mà về giữa chừng. Trên xe đi về, mỹ nhân Nữ Luật Sư Kỳ Lạ livestream giao lưu với fan và nói: "Tôi đang đang trên đường về nhà sau sự kiện... Đã lâu rồi tôi mới tham dự một sự kiện như thế này, hay tôi nghĩ đây có thể là lần đầu tiên. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời... Ừ. Dù sao thì, tôi cũng xong việc và đang trên đường về nhà. Tôi ước gì mình có thể ở lại suốt buổi, nhưng... Ừ, chỉ là... Ừ. Vậy thôi".

Mặc dù Park Eun Bin khen đây là "một trải nghiệm tuyệt vời" nhưng việc nữ diễn viên bỏ về giữa chừng khiến netizen cho rằng sự thật không phải như vậy. Park Eun Bin kể lại với giọng ngập ngừng, không mấy hào hứng càng thêm chứng minh rằng cô không thích những gì diễn ra ở bữa tiệc này.

Park Eun Bin đến dự tiệc Love Your W

Tuy nhiên cô bỏ về giữa chừng và dường như chẳng hề thích thú với bữa tiệc này

Về phần Wonhee, trong bữa tiệc, nữ idol này đã phát biểu về căn bệnh ung thư vú: "Đừng bỏ qua ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất, hãy đi xét nghiệm nhé mọi người". Thành viên Minju cũng bày tỏ sự hưởng ứng với câu nói của cô bạn chung nhóm ILLIT.

Giữa dàn sao mải mê tiệc tùng rượu chè, Wonhee là người duy nhất nói về căn bệnh ung thư vú, đúng theo ý nghĩa ban đầu của bữa tiệc. Việc nữ idol này mới 18 tuổi càng khiến cư dân mạng thêm khen ngợi cô nhỏ tuổi nhưng sâu sắc và hiểu biết, còn những người khác dù lớn hơn rất nhiều nhưng lại vô tâm và thiếu hiểu biết khi tham dự sự kiện này.

Wonhee là người duy nhất trong bữa tiệc...

... kêu gọi nhận thức về căn bệnh ung thư vú

Sự kiện Love Your W được tổ chức vào ngày 15/10 và quy tụ khoảng 100 ngôi sao xứ Hàn đến dự. Bữa tiệc này đã được tổ chức trong 20 năm qua nhưng đến nay mới gây dậy sóng dư luận vì mức độ kệch cỡm ngày càng tăng. Yếu tố "nâng cao nhận thức về ung thư vú" chỉ là phụ, còn tiệc tùng, rượu chè, so đọ hàng hiệu mới là chính. Công chúng nhận định sự kiện từ thiện này kệch cỡm, chỉ có cái mã bên ngoài và mang tính chất làm màu, còn bên trong ruột thối nát, không có tính nhân văn, thiếu tôn trọng bệnh nhân ung thư và hoàn toàn không mang bất kỳ mục đích tốt đẹp vì cộng đồng nào.

Dispatch thậm chí còn đặt nghi vấn W Korea đã thông qua sự kiện từ thiện "trá hình" này để biển thủ tiền quyên góp trong nhiều năm qua. Theo điều tra của Dispatch, tạp chí W Korea mời gần cả trăm ngôi sao tham dự sự kiện "Love Your W" mỗi năm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ tham dự không nhận được cát-xê, phải tự chi trả chi phí trang điểm, làm tóc. Điều này khiến các ngôi sao đều tin rằng hoạt động do tạp chí W Korea tham dự là chương trình thiện nguyện, và luôn sẵn sàng tham gia khi nhận được lời mời.

Bữa tiệc phù hoa khiến nhiều ngôi sao bị chỉ trích

Theo Dispatch, tạp chí W Korea không bỏ ra bất kỳ 1 đồng đài thọ chi phí nào cho nghệ sĩ, thậm chí họ còn thu về nhiều hơn nhờ sự kiện mang tiếng là vì bệnh nhân ung thư này. Mỗi 1 lần tổ chức, tạp chí W Korea nhận được hàng chục triệu won tiền quyên góp của gần 30 thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Burberry... Mức tài trợ trung bình mà W Korea đặt ra với các thương hiệu là 30 triệu won (hơn 556 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền mà tạp chí này thu về ước tính gần 1 tỷ won (hơn 18 tỷ đồng), chưa kể hợp đồng quảng bá riêng với Dyson, Moët và Chandon.

Thu về con số khủng tiền tài trợ, nhưng trong suốt 20 năm tổ chức, W Korea chỉ quyên góp thiện nguyện được 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng), tức trung bình chưa đến 50 triệu won/năm (khoảng 927 triệu đồng). Con số này được cho là quá ít ỏi so với quy mô khủng của sự kiện và số tiền hơn 18 tỷ đồng mà họ nhận được từ gần 30 thương hiệu. Thậm chí, nó có thể còn không bằng 1 bộ đồ hàng hiệu các ngôi sao diện trên người để đi dự tiệc.

Đáng chú ý, W Korea từng cho biết thông qua sự kiện từ thiện "Love Your W", họ đã hỗ trợ cho khoảng 500 người trong việc tầm soát ung thư vú. Tuy nhiên, phía tạp chí này chưa từng công khai chi tiết quá trình giải ngân, sử dụng số tiền từ thiện thu về sau hoạt động của mình. Điều này khiến Dispatch phải nghi ngờ về tính minh bạch tài chính của chiến dịch từ thiện này.

Dispatch thậm chí còn đặt nghi vấn W Korea đã thông qua sự kiện từ thiện "trá hình" này để biển thủ tiền quyên góp trong nhiều năm qua.

Nguồn: Koreaboo