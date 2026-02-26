Cuộc hôn nhân của nam ca sĩ Hàn Quốc Dongho (nhóm U-KISS) và mỹ nhân Kim Se Hee hơn 1 tuổi từ lâu đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi kết hôn hồi năm 2015 rồi đón con đầu lòng sau đó đúng 1 năm khi cả 2 mới ở độ tuổi 22-23. Và tới nay, họ vẫn được xem là cặp bố mẹ trẻ nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của Dongho - Kim Se Hee chính thức khép lại hồi năm 2018.

Đến nay vào sáng 26/2, tờ Xportsnews đưa tin, Dongho - Kim Se Hee khiến toàn cõi mạng kinh sợ khi đăng đàn đấu tố lẫn nhau bằng những lời lẽ vô cùng gay gắt. Trong bài đăng gây sốc, Kim Se Hee chỉ trích Dongho là gã đàn ông tồi tệ. Đầu tiên, mỹ nhân họ Kim khẳng định Dongho đã nói xấu mình ngay trước mặt con trai và bịa chuyện về cô với người khác.

Đáng chú ý, Kim Se He nhấn mạnh việc Dongho ngoại tình chính là nguyên nhân mang tính quyết định khiến cặp đôi đổ vỡ hôn nhân. Bên cạnh đó, cô Kim còn cáo buộc thành viên U-KISS không chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con mà lại dùng tiền mua quà hàng hiệu tặng cho người phụ nữ khác. Để tăng tính xác thực cho lời cáo buộc, Kim Se Hee đã đính kèm những hình ảnh bằng chứng được chụp từ mạng xã hội trong bài đăng của mình.

Cô Kim không giấu được sự phẫn nộ khi nhấn mạnh cuộc hôn nhân trong quá khứ của mình với Dongho vốn đã tồn tại rất nhiều vấn đề. Kết thúc bài đăng bóc phốt, Kim Se Hee tuyên bố sẵn sàng đối đầu với mỹ nam U-KISS trong trận chiến pháp lý: "Này, nếu muốn kiện thì cứ việc kiện đi nhé".

Kim Se Hee tung bằng chứng tố Dongho ngoại tình, kèm dòng ghi chú gây xôn xao: "Không chỉ có 1 hay 2 người phụ nữ đâu nha. Khi vợ đang mang thai mà anh ta còn nhắn tin cho 1 người mẫu đua xe nữa cơ mà". Ảnh: X

Dongho - Kim Se Hee mới đầu năm đã đấu tố nhau cực sốc. Ảnh: X

Ngay sau đó, Dongho đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời đáp trả vợ cũ 1 cách quyết liệt: "Hãy sống 1 cách tỉnh táo vào nhé. Nếu cô muốn làm tới cùng thì tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Tôi không còn sợ việc trở thành chủ đề bị mọi người bàn tán, soi xét nữa rồi. Tôi giờ là 1 người bình thường đã ngừng hoạt động nghệ thuật 10 năm rồi mà. Cứ làm những gì cô muốn đi nhé". Tuy nhiên, nam ca sĩ lại không đưa ra lời giải thích trực tiếp cho những cáo buộc liên quan tới ngoại tình hay tiền cấp dưỡng do phía Kim Se Hee đưa ra.

Dongho từng là thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc U-KISS đình đám 1 thời nhờ vẻ đẹp trai búng ra sữa cùng nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng, anh đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật và rời khỏi U-KISS từ năm 2013.