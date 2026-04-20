Bóng Ma Hạnh Phúc lộ hạt sạn ngớ ngẩn vô cùng, netizen thắc mắc "mắt mũi nữ chính để đâu vậy?"

Bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long có nội dung về mâu thuẫn gia đình, tiểu tam tranh chồng với chính thất khiến khán giả vừa tức giận lại tò mò. Phim nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả, dù công chúng "vừa xem vừa chửi" nhưng không thể phủ nhận độ hot của phim.

Cũng chính vì được quan tâm nên khán giả soi kỹ từng khung hình của phim, mới đây trong tập 32 có phân cảnh Như Trang (Ngân Hòa) đi mua mỹ phẩm nhưng liên tiếp có những hạt sạn ngớ ngẩn.

Đầu tiên, khi bước vào cửa hàng, quầy mỹ phẩm ngay trước mặt nhưng Như Trang vẫn phải hỏi nhân viên để chờ nghe hướng dẫn chỉ chỗ. Khán giả cho rằng chi tiết này thừa thãi, không có ý nghĩa gì và không phù hợp với thực tế. Nếu Như Trang nhờ nhân viên tư vấn sản phẩm thì sẽ thuyết phục người xem hơn.

Sau đó, "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh" còn nói nhầm "chai son dưỡng" khiến khán giả thắc mắc: "chưa từng nghe chai son dưỡng bao giờ", "một chai son dưỡng, sao không mua một lít luôn đi", "tuýp mỹ phẩm - chai son dưỡng, toàn những từ kỳ quái, chắc lỗi diễn viên đọc sai thoại", "Tôi bực thật đó, quầy mỹ phẩm nằm ngay trước mắt còn hỏi. Hay do tôi không ưa nên Trang làm gì tôi cũng ghét", "Mắt cận hay sao không nhìn thấy quầy mỹ phẩm", "Bé Ba này nhìn chán quá, sao ông Dũng mê được cũng hay", là bình luận của khán giả về những sơ suất của bộ phim.

Những tập gần đây của Bóng Ma Hạnh Phúc khiến khán giả ngày càng phẫn nộ với những kịch tính được đẩy cao khi mâu thuẫn gia đình liên tục bùng nổ. Ở tập 31, Thanh Mai (Lê Phương) - vợ của giám đốc Dũng (Lương Thế Thành) - đã quyết tâm bắt tại trận và dằn mặt tiểu tam Như Trang (Ngân Hòa). Diễn biến này khiến khán giả phần nào hả hê, đồng thời hóng chờ màn chính thất phản công để giành lại gia đình.

Trong tập 32, vì để che đậy gian tình, Dũng trả căn hộ cũ thể hiện đã cắt đứt với Trang. Tuy nhiên, thực chất hắn chuyển nhân tình sang một nơi bí mật khác. Ngoài ra, để chuộc lỗi, Dũng đã tổ chức một chuyến du lịch cho cả gia đình. Tuy nhiên, khi Trang nhìn thấy hình ảnh thân mật của vợ chồng Dũng - Mai, cô ta đã rất tức tối. Sự ghen tức làm mờ mắt, lòng ích kỷ trỗi dậy, Trang tiếp tục nghĩ ra các âm mưu mới để phá hoại hạnh phúc gia đình ân nhân của mình.

Những tập đầu tiên của Bóng Ma Hạnh Phúc gây ức chế cho khán giả vì nữ chính Mai là người hiền lành và tin tưởng chồng vô điều kiện. Ai ngờ, sự hy sinh của cô lại khiến người chồng không trân trọng và còn ngoại tình với Trang - "con nuôi" mà Mai từng hết lòng cưu mang. Những cảnh Dũng - Trang lén lút ngoại tình ngay cả khi có mặt Mai khiến khán giả tức giận, bị đánh giá là “thử thách giới hạn chịu đựng của khán giả".

Ngân Hòa thủ vai Trang cũng được gọi là "bé ba bị ghét nhất màn ảnh". Ngân Hoà sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Cô bắt đầu được biết đến khi tham gia diễn xuất trong MV Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau của Mr. Siro vào năm 2019. Sau đó cô góp mặt trong nhiều phim như: Vua Bánh Mì, Giấc Mơ Của Mẹ, Trại Hoa Đỏ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay...

Năm 2025, Ngân Hòa chia sẻ bị mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và chờ ghép thận để duy trì sự sống. Thời điểm tham gia ghi hình phim Bóng Ma Hạnh Phúc, nữ diễn viên đối mặt với bệnh tật, sức khỏe giảm sút rõ rệt, dù vậy cô vẫn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn vai diễn.