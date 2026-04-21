Đây đích thị là mỹ nhân đẹp nhất Bóng Ma Hạnh Phúc, 18 tuổi nhan sắc sánh ngang Lưu Diệc Phi - Triệu Lộ Tư

Giữa lúc Bóng Ma Hạnh Phúc đang phủ sóng khắp mạng xã hội nhờ loạt drama ngoại tình căng như dây đàn, dàn diễn viên chính như Lê Phương hay Lương Thế Thành, Ngân Hòa liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Thế nhưng, bên cạnh tuyến nhân vật người lớn đầy ức chế, một cái tên trẻ lại bất ngờ chiếm spotlight theo cách rất riêng, đó là Lê Huỳnh Bảo Ngọc.

Trong phim, Lê Huỳnh Bảo Ngọc vào vai Thanh Tú - con gái của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Giữa drama ngoại tình căng thẳng của bố mẹ, Tú hồn nhiên, đôi khi vô tư đến mức gây tranh cãi. Một trong những phân đoạn viral nhất của Tú là khi cô bé thẳng thừng hỏi bố: “Mẹ với cô Trang ai đẹp hơn?”. Câu hỏi tưởng như vô tư lại trở thành ngòi nổ khiến không khí gia đình căng thẳng tột độ. Bên cạnh đó, những cảnh Tú bức xúc vì bị mẹ cấm cản chuyện tình cảm hay bật khóc xin lỗi sau khi làm đổ mâm cơm đều giúp Bảo Ngọc ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, không gượng ép.

Bảo Ngọc và "bố mẹ" trong Bóng Ma Hạnh Phúc

Dù đất diễn không quá nhiều, nhưng giữa một bộ phim đầy drama người lớn, Thanh Tú vẫn tạo được dấu ấn riêng. Một phần vì nhân vật này chạm đúng vào mâu thuẫn quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại: khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái tuổi dậy thì, phần khác, chính là nhờ sức hút từ nhan sắc ngày hoàn mỹ của Bảo Ngọc.

Sinh năm 2008, ngay từ khi còn nhỏ, Bảo Ngọc đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rõ rệt, từng tham gia loạt chương trình hot như Đồ Rê Mí, Gương Mặt Thân Quen Nhí,... và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích. Nhờ gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ, Bảo Ngọc được mệnh danh là "hoa khôi nhí Tây Đô", "Hoa hậu tương lai", một danh xưng theo cô suốt nhiều năm.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc ngày nhỏ

Bước ra khỏi hình ảnh sao nhí, ở tuổi 18, Bảo Ngọc khiến nhiều người bất ngờ vì visual ngày càng thăng hạng. Gương mặt thanh tú, làn da sáng, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi giúp cô ghi điểm trong mọi khung hình. Không ít khoảnh khắc cam thường của nữ diễn viên đang viral trên TikTok, kéo theo hàng loạt bình luận so sánh cô với những mỹ nhân đình đám châu Á. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nhan sắc của Bảo Ngọc mang vibe vừa ngọt ngào như Triệu Lộ Tư, vừa thanh thoát kiểu Lưu Diệc Phi.

Nhan sắc xinh đẹp của Bảo Ngọc ở tuổi 18

Phong cách thời trang của cô cũng là điểm cộng lớn. Ngoài đời, Bảo Ngọc chuộng những outfit trẻ trung, năng động, makeup tông hồng đào nhẹ nhàng. Nhưng khi xuất hiện tại sự kiện, cô lại biến hình với váy dạ hội nữ tính, thần thái ngày càng trưởng thành. Chính sự linh hoạt này khiến hình ảnh của Bảo Ngọc không bị một màu, mà ngày càng đa dạng, cuốn hút.

Bên cạnh diễn xuất, Bảo Ngọc còn theo đuổi âm nhạc - niềm đam mê đầu đời của cô. Ở tuổi 18, nữ diễn viên đã bắt đầu phát hành các sản phẩm riêng, cho thấy định hướng phát triển lâu dài trong nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô cũng là gương mặt cực kỳ nổi bật khi sở hữu hơn 4 triệu follower TikTok và hơn 1,4 triệu subscriber YouTube, những con số đáng mơ ước với một nghệ sĩ trẻ.

Dĩ nhiên, hành trình trưởng thành của Bảo Ngọc không hoàn toàn bằng phẳng. Cô từng vướng một số ồn ào trong quá khứ, thậm chí từng bị ném đá gay gắt vì thái độ. Hiện tại, nữ diễn viên tập trung vào việc học tại một trường quốc tế, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội diễn xuất.

Trước Bóng Ma Hạnh Phúc, Bảo Ngọc từng đánh dấu vai trò một "diễn viên trưởng thành" cùng bộ phim trăm tỷ Lật Mặt 8. Nữ diễn viên trẻ cũng thẳng thắn chia sẻ sẵn sàng thử sức với nhiều dạng vai, kể cả những nhân vật gây tranh cãi.