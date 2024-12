Sốc: Mariah Carey bị tố ngoại tình với sao Hàn kém tận 17 tuổi, truyền thông Kbiz tung cả ảnh bằng chứng?

Trưa 31/12, tờ The Fact (Hàn Quốc) gây xôn xao khi đăng tải bài viết tố nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Mariah Carey ngoại tình với nam ca sĩ kiêm rapper Anderson. Paak kém tận 17 tuổi. Tờ MK xứ Hàn sau đó cũng đưa tin kèm dòng tít lớn ngay đầu báo "Ngôi sao nhạc Pop Mariah Carey ngoại tình với nam ca sĩ Hàn Quốc Anderson Pack". Được biết, tin đồn tình cảm xuất phát từ loạt ảnh tình tứ của 2 nghệ sĩ tại nhà hàng cao cấp Duemani ở thành phố Aspen (Colorado, Mỹ). Đáng chú ý, The Fact cho hay Anderson .Paak vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Jaylyn Chang. Từ đây, Mariah Carey bị truyền thông xứ củ sâm tố quan hệ ngoài luồng với nam ca sĩ kém gần 20 tuổi.

Thông tin giọng ca All I Want For Christmas Is You bị tố ngoại tình với tình trẻ đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội Hàn Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng về tin tình cảm của nữ ngôi sao sinh năm 1969 đã leo lên vị trí cao trên danh sách tìm kiếm nóng ở cả 2 cổng thông tin Naver và Nate. Nguyên nhân là bởi Anderson vốn là con lai người Mỹ gốc Phi và Hàn. Việc loạt tờ báo xứ củ sâm gọi Anderson là "nam ca sĩ Hàn Quốc" khiến khán giả không khỏi choáng váng, nhiều người nhầm tưởng đối tượng hẹn hò của nữ diva đình đám toàn cầu là nam idol hay ca sĩ nào mang 100% dòng máu Hàn.

Mariah Carey dính nghi vấn hẹn hò nam ca sĩ Anderson .Paak sau khi loạt ảnh 2 ngôi sao dùng bữa ở 1 nhà hàng cao cấp bỗng trở nên viral. Trong hình, Mariah Carey nắm tay thân mật với bạn trai tin đồn trước ống kính.

2 ngôi sao không ngần ngại skinship, dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ trong nhà hàng.

Nữ ngôi sao 9X còn đắm đuối nhìn tình tin đồn kém 17 tuổi.

Đáng nói, The Fact cho hay Anderson .Paak vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với nữ ca sĩ Jaylyn Chang. Từ đây, truyền thông Hàn tố nữ ca sĩ đình đám ngoại tình với sao nam kém tận 17 tuổi

Mặt khác theo truyền thông Mỹ đưa tin, tuy Anderson .Paak chưa chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với Jaylyn Chang nhưng nam ca sĩ đã đệ đơn ly dị ngay từ tháng 1 năm nay. Nói cách khác, Anderson .Paak đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình và hiện đang trong tình trạng độc thân. Vậy nên, về mặt tình cảm, không hề có chuyện Mariah Carey quan hệ ngoài luồng với đàn em kém 17 tuổi. Tuy nhiên về mặt pháp lý, mối quan hệ của anh với Mariah vẫn bị cho là ngoài luồng.

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Mariah Carey - Anderson .Paak rộ lên lần đầu sau khi 2 nghệ sĩ được bắt gặp nắm tay nhau đi vào nhà hàng Catch Steak ở Aspen (Mỹ) cách đây vài ngày. Khi ấy, nguồn tin thân cận xác nhận với tờ TMZ rằng Mariah Carey - Anderson .Paak không hẹn hò. TMZ cho biết thêm 2 nghệ sĩ vừa hợp tác sản xuất nhạc mới và cùng nhau dùng bữa với tư cách đồng nghiệp thân thiết.

2 ngôi sao lọt vào ống kính của paparazzi khi tới dùng bữa ở 1 nhà hàng cách đây ít ngày.

Mariah Carey có sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ, giành 5 giải Grammy và bán hơn 200 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Năm 1993, Mariah Carey kết hôn với Tommy Mottola, nhà sản xuất âm nhạc quyền lực nổi tiếng nước Mỹ, người sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ ca sĩ chỉ kéo dài vài năm.

Mariah Carey kết hôn lần 2 vào năm 2008 với rapper kiêm diễn viên kém 11 tuổi Nick Cannon. Cặp đôi 1 thời có với nhau 1 cặp sinh đôi trước khi chính thức “đường ai nấy đi” hồi năm 2016. Sau đó, Mariah Carey hẹn hò với vũ công Bryan Tanaka, nhưng cặp đôi đã chia tay cách đây 1 năm.

Nữ ca sĩ gặt hái được vô số thành tích ấn tượng trong suốt sự nghiệp.

Mariah Carey trải qua 2 cuộc hôn nhân với Tommy Mottola...

... và Nick Cannon

Trong khi đó, Anderson .Paak mang trong mình dòng máu Mỹ gốc Phi và Hàn Quốc. Anh đã giành được 8 giải Grammy trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, nam ngôi sao còn được nhiều fan Kpop biết đến khi đảm nhận vai trò đạo diễn cho bộ phim mang tên K-Pops! có nội dung liên quan tới làng nhạc xứ Hàn. Anderson .Paak kết hôn với nữ ca sĩ Hàn Quốc Jaylyn Chang hồi năm 2011 nhưng đã đệ đơn ly dị hồi đầu năm nay.

Anderson .Paak hoạt động trong làng giải trí với với tư cách ca sĩ, rapper kiêm đạo diễn.

