SỐC: Han So Hee trở mặt viết tâm thư dài thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol, gửi lời xin lỗi Hyeri

Rạng sáng ngày 16/3, dư luận châu Á chấn động trước động thái của Han So Hee. Từ phủ nhận, cô đã viết hẳn tâm thư trên blog cá nhân để thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol (Reply 1988). Tuy nhiên, Han So Hee phủ nhận qua lại với Ryu Jun Yeol ngay sau khi anh chia tay bạn gái cũ - nữ diễn viên Hyeri. Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ đã chia tay vào nửa đầu năm 2023 và tin tức về việc họ chia tay xuất hiện trên truyền thông vào tháng 11 cùng năm.

Nữ diễn viên nhấn mạnh cô và Ryu Jun Yeol chỉ mới hẹn hò vào đầu năm nay khi anh đã độc thân, không còn trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Theo Han So Hee, cô và Ryu Jun Yeol đã gặp nhau tại triển lãm ảnh của nam diễn viên thông qua 1 người bạn là nhiếp ảnh gia . Thời điểm đó, vì biết có thể sẽ hơp tác với nhau trong 1 dự án, cô đã đến triển lãm để chào hỏi Ryu Jun Yeol. Liên quan đến bài đăng bị cho là "cà khịa" Hyeri trên trang cá nhân vào chiều 15/3, Han So Hee đã gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên. Nữ diễn viên cho biết cô đã mất bình tĩnh trong giây lát và có hành động thô lỗ khi chứng kiến bản thân bị cuốn vào những tin đồn sai sự thật. Han So Hee cho biết cô sẽ đích thân xin lỗi Hyeri.

Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol

"Xin chào mọi người, tôi biết rằng câu chuyện của tôi trong suốt 2 ngày qua đã khiến các bạn sốc và tổn thương. Đáng lẽ tôi nên công bố bằng văn bản chỉn chu qua các phương tiện truyền thông nhưng theo bản thân lại nghĩ viết thư theo quan điểm cá nhân sẽ khiến fan của tôi cảm thấy đỡ bị tổn thương hơn. Họ đều là những người tôi rất quý trọng.

Đầu tiên, chúng tôi (Han So Hee và Ryu Jun Yeol) đang duy trì mối quan hệ tình cảm, nhưng làm ơn hãy bỏ cụm từ 'transit' ra khỏi mối quan hệ này. Đúng là chúng tôi đã gặp mặt trong buổi triển lãm của anh ấy, nhưng chỉ là qua 1 người bạn nhiếp ảnh gia của tôi thôi. Tôi ghé qua triển lãm để chào hỏi anh ấy vì tôi nghe nói chúng tôi sẽ hợp tác trong 1 dự án chung.

Thứ hai, chúng tôi nhận ra tình cảm dành cho nhau vào đầu năm 2024, và tôi được biết rằng anh ấy đã trở lại trạng thái độc thân vào đầu năm 2023. Nhưng đến tận tháng 11/2023, tin 2 người họ chia tay mới được công bố trên phương tiện truyền thông.

Thứ ba, nói về bài đăng dở hơi của tôi trên Instagram story. Đúng vậy, bài đăng đó đúng là đáng xấu hổ và không thoả đáng. Đáng lẽ tôi nên giữ im lặng, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã mất kiểm soát trong khoảnh khắc đó và phản ứng lại 1 cách bất lịch sự. Nguyên nhân là do tôi đã nghe tất cả lời đồn đại và những câu chuyện được lan truyền đi ngược lại với ý muốn của cá nhân tôi. Nói về việc này, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô ấy và tôi cũng được gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn. Xin lỗi vì các bạn đã phải chứng kiến hành vi dại dột của tôi. Tôi thừa nhận rằng cảm xúc đã lấn át lý trí, và đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Vì vậy, tôi xin lỗi.

Điều thứ tư, sẽ có những bài báo nói về chuyện này sớm thôi, nhưng tin tức trên các phương tiện truyền thông không hề mang tính đại diện cho suy nghĩ, tình cảm của tôi. Blog chính là phương tiện duy nhất để tôi có thể trao đổi với các bạn, xin lỗi vì cập nhật bài đăng quá đột ngột như thế này".

Người đẹp này cũng gửi lời xin lỗi đến fan và hứa sẽ học cách kiểm soát bản thân tốt hơn vì thái độ quá kiêu ngạo. Theo Han So Hee, gầy đây, cô đã chỉ quan tâm đến việc thể hiện bản thân 1 cách tốt nhất mà quên đi cảm xúc của những người xung quanh. Do đó, cô chấp nhận mọi hậu quả, lẫn sự chê trách từ công chúng. Nữ diễn viên cho biết hiện tại muốn gửi lời xin lỗi nhiều lần đến người hâm mộ của mình, những người đã cảm thấy khó chịu và không thể ngủ ngon trong vài ngày qua vì chuyện đời tư của cô.

Han So Hee xin lỗi Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - sau khi có hành động hơn thua, bất lịch sự với nữ diễn viên

Nghi vấn Han So Hee hẹn hò Ryu Jun Yeol xuất hiện từ rạng sáng ngày 15/3. Theo đó, 2 diễn viên đang cùng nhau du lịch ở Hawaii. 1 người hâm mộ đã viết "Diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn" và tag tên của Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Nhiều du khách xung quanh bể bơi cũng đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tình tứ. Giá 1 đêm ở khách sạn sang trọng này lên đến 800.000 won (14,8 triệu đồng). Trên trang cá nhân, Han So Hee cũng đăng tải loạt ảnh check-in Hawaii. Các fan cũng tìm ra 1 loạt bằng chứng hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol.

Sau đó, việc Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi nam diễn viên đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, nghi ngờ Han So Hee là "tiểu tam". Đến chiều ngày 15/3, Han So Hee đã trực tiếp đăng ảnh lên Instagram đáp trả lại cáo buộc làm "tiểu tam".

Mỹ nhân My Name đăng ảnh meme chú chó "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm". Sự đáp trả qua lại của Han So Hee và Hyeri đã tạo nên drama tình ái gây bão mạng xã hội khắp châu Á.

Vào chiều 15/3, Han So Hee Han So Hee đăng ảnh meme chú chó cùng chia sẻ phủ nhận là tiểu tam...

...... và cà khịa cả Hyeri lẫn truyền thông Hàn Quốc

