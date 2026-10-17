Nữ họa sĩ Đặng Thanh Huyền ra mắt triển lãm cá nhân thứ 3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Có bao nhiêu người phụ nữ từng có một đam mê, rồi lặng lẽ cất nó vào ngăn kéo khi lấy chồng, sinh con? Không ai bắt họ phải bỏ, chỉ là ngày nào cũng có việc gấp hơn, người cần mình hơn, và cứ thế, thứ từng khiến mình rạo rực bị đẩy dần xuống cuối danh sách. Câu chuyện của họa sĩ Đặng Thanh Huyền vì thế khiến nhiều người phải nghĩ lại. Làm mẹ của 4 đứa trẻ, theo gia đình rời Hà Nội vào Nha Trang sinh sống, chị vẫn đều đặn vẽ, và tháng 11 tới sẽ ra mắt triển lãm cá nhân thứ 3 mang tên "Nơi những dòng chảy gặp nhau" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 54 tác phẩm chân dung, phong cảnh và trừu tượng, là sự giao hòa giữa ký ức Hà Nội, hơi thở biển Nha Trang và những chuyến đi cùng gia đình, đặc biệt là hải trình 8 ngày 7 đêm xuôi dòng Mekong. Nhưng điều đáng nói hơn cả con số là tâm thế người cầm cọ. Đặng Thanh Huyền cho biết giờ đây chị đón nhận sự tự do tuyệt đối: không còn bận tâm một bức tranh thuộc trường phái hiện thực hay trừu tượng, cũng không còn gánh nặng phải chứng minh tay nghề. Có khi cảm xúc chỉ cần đọng lại qua một vệt sáng, hay một mảng màu thả tự do trên toan.

Đó là thứ tự do mà nhiều phụ nữ phải đi qua cả một chặng đường dài mới chạm tới, khi thôi gồng mình để được công nhận và bắt đầu làm một việc đơn giản vì mình yêu nó.

Một số tác phẩm nằm trong triển lãm "Nơi những dòng chảy gặp nhau", sẽ ra mắt tại Hà Nội vào tháng 11 tới.

Với người phụ nữ, cân bằng giữa công việc, đam mê và thiên chức làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng Đặng Thanh Huyền không coi 4 đứa con là lý do để gác lại giá vẽ. Ngược lại, chị xem việc làm mẹ là món quà giúp thế giới quan nghệ thuật của mình sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn trước những khoảnh khắc nhỏ bé như một ánh mắt trìu mến, một cử chỉ ấm áp hay cảm giác bình yên thầm lặng giữa đời thường. Phía sau chị còn có sự thấu hiểu và nâng đỡ của người chồng, doanh nhân Đặng Hiếu. Tình yêu gia đình ấy hiện diện tự nhiên trong tranh, mà rõ nhất là bức "Bình yên bắt đầu" sẽ được trưng bày lần này: một tác phẩm về tình mẹ con, không phô trương, chạm đến người xem bằng sự gắn bó lặng lẽ và những chuyển sắc tinh tế.

Gia đình hạnh phúc bên ông xã, doanh nhân Đặng Hiếu, của nữ họa sĩ Đặng Thanh Huyền.

"Bình yên bắt đầu", tác phẩm về tình mẹ con sẽ được trưng bày trong triển lãm cá nhân thứ 3 của Đặng Thanh Huyền.

Nhìn lại, hành trình hội họa của Đặng Thanh Huyền giống như tấm gương phản chiếu từng nấc thang trải nghiệm của một người phụ nữ. Triển lãm đầu tay "Hương sắc Hà thành" (2019) là sự trong trẻo, lãng mạn của một cô gái Hà Nội tha thiết lưu giữ ký ức quê nhà. Cuối năm 2019, chị cùng gia đình chuyển vào Nha Trang, và ánh sáng rực rỡ cùng nhịp sống bên biển đã khiến sắc màu trong tranh chị rộng mở, phóng khoáng hơn. Đến "Nơi thời gian chậm lại" (2025), chị thâm trầm hơn, biết nhường chỗ cho những khoảng lặng để màu sắc và ánh sáng tự cất lời.

Mỗi lần đổi nơi ở, mỗi lần thêm một đứa con, mỗi chuyến đi, thay vì kéo chị xa khỏi đam mê, lại trở thành chất liệu để chị vẽ tiếp. Có lẽ đó là bài học dịu dàng nhất mà câu chuyện này để lại: đam mê không nhất thiết phải hy sinh cho gia đình, nó hoàn toàn có thể lớn lên cùng gia đình.

Về chặng đường phía trước, Đặng Thanh Huyền cho biết chị vẫn sẽ là một người vẽ say mê, luôn tò mò, sẵn sàng trải nghiệm và tự do bước đi trên hành trình tìm kiếm những điều đẹp đẽ của cuộc sống.