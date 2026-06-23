"Tóm dính" Yoon Eun Hye và Gong Yoo đi xem phim cùng nhau sau tin hẹn hò

“Thái tử phi” Yoon Eun Hye và tài tử Gong Yoo từng dính tin hẹn hò trong quá khứ, và tới nay nghi vấn này lại gây chú ý trở lại sau khi 2 ngôi sao vừa cùng nhau đi xem bộ phim điện ảnh mang tên For the Present. Dưới hàng ghế khán giả, 2 nghệ sĩ hòa chung vào bầu không khí vui vẻ nơi khán phòng, họ cùng vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt cho ekip bộ phim trong ngày tác phẩm công chiếu.

Theo nguồn tin, Yoon Eun Hye - Gong Yoo đã tới buổi công chiếu để cổ vũ tinh thần cho người đồng nghiệp Chae Jung An - nữ chính của For the Present. Được biết, 3 diễn viên quen biết nhau sau màn hợp tác ăn ý ở bộ phim ăn khách 1 thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Trong ngày hội ngộ, Yoon Eun Hye đã mang theo bó hoa tới chúc mừng buổi ra mắt phim của Chae Jung An kèm theo thông điệp đầy ý nghĩa: “Em đã chuẩn bị 1 bó hoa giống với chị”. Trong khi đó, Chae Jung An đã trao cho Gong Yoo 1 cái ôm thân tình nhân dịp cả 2 tái ngộ sau 19 năm Tiệm Cà Phê Hoàng Tử đóng máy.

Hình ảnh Yoon Eun Hye và Gong Yoo đi xem phim cùng nhau mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Naver

Còn nhớ Gong Yoo - Yoon Eun Hye từng dính nghi vấn “phim giả tình thật” sau khi cùng hợp tác trong bộ phim kinh điển Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Xuất hiện trên chương trình The Manager (đài MBC) hồi năm 2025, Yoon Eun Hye đã bất ngờ tiết lộ về nguồn cơn khiến cô và đàn anh hơn 5 tuổi dính tin đồn tình ái. Theo lời mỹ nhân họ Yoon, cô từng bị đồng nghiệp bắt quả tang đang thân thiết với Gong Yoo trong lúc nghỉ quay.

Yoon Eun Hye giải thích thêm, trong lúc đoàn làm phim đang tạm nghỉ giữa buổi, Gong Yoo đột nhiên tiến đến và dành cho cô nụ hôn nhẹ. Sự việc tưởng chừng riêng tư này lại bị nữ diễn viên Chae Jung An nhìn thấy toàn bộ. Ngay lập tức, Chae Jung An “tra hỏi” Yoon Eun Hye: “Khai thật đi. 2 người đang hẹn hò chứ gì, tôi thấy hết rồi đấy”.

Không chỉ vậy, Yoon Eun Hye còn tiết lộ rằng thời điểm đó, có cả 1 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này được lan truyền trong nội bộ đoàn phim, khiến tin đồn hẹn hò giữa cô và Gong Yoo rộ lên.

Thế nhưng, nữ minh tinh họ Yoon lại nhanh chóng dập tắt niềm hy vọng của nhiều khán giả nhiệt tình gán ghép cô với Gong Yoo khi khẳng định 2 người họ không hẹn hò, đồng thời nhấn mạnh lúc đó do quá nhập tâm vào nhân vật nên mới khiến công chúng hiểu lầm.

Yoon Eun Hye - Gong Yoo dính tin đồn hẹn hò vì 1 nụ hôn bất ngờ trong hậu trường. Ảnh: Nate

Yoon Eun Hye - Gong Yoo được nhiều khán giả ghép đôi nhiệt tình sau thành công vang dội của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Ảnh: X

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Baby VOX huyền thoại khi vừa tròn 15 tuổi. Cô từng được mệnh danh là nữ thần thế hệ đầu của Kpop nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tới năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye dồn lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới, nổi tiếng khắp châu Á với phim Hoàng Cung, Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử... Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo.

Trong khi đó, Gong Yoo sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Kyung Hee danh tiếng. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 22 tuổi qua bộ phim quốc dân School 4. Tên tuổi nam diễn viên phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của bộ phim truyền hình kinh điển 1 thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Kể từ đó tới nay, anh tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với loạt tác phẩm ăn khách bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Train To Busan, Goblin,...