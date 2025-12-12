Thanh niên chạy xe ôm thành võ sĩ MMA đi thi SEA Games: 100 triệu người Việt xúc động vì 1 chi tiết

Những ngày này, cả nước đang dõi theo và ủng hộ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Nhưng không chỉ những tấm huy chương mới khiến chúng ta tự hào mà cả câu chuyện đời thường, chân thật và đầy nghị lực của các vận động viên - những đại diện Việt Nam mang trên mình màu cờ sắc áo và cả kỳ vọng của triệu người hâm mộ cũng khiến công chúng xúc động, ngưỡng mộ.

Một trong số đó là câu chuyện của võ sĩ MMA Phạm Văn Nam, thường gọi là Nam Chou.

Tại SEA Games 33, Nam Chou thi đấu ở nội dung traditional MMA hạng cân 56kg. Là võ sĩ MMA hàng đầu Việt Nam những năm gần đây nên anh được kỳ vọng sẽ giành HCV ngay trong lần đầu tiên dự SEA Games.

Nam Chou khi chuẩn bị lên đường thi đấu

Trong trận bán kết, đối mặt với chủ nhà Thái Lan, Phạm Văn Nam bước vào sàn đấu với tâm lý chủ động, duy trì sức ép và gần như áp đảo hoàn toàn đối thủ suốt 3 hiệp đấu. Trong khi đó, võ sĩ Thái Lan được cho là có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng trong luật thi đấu nhưng trọng tài không đưa ra án phạt nào.

Kết thúc trận đấu, giám khảo đồng loạt chấm điểm chiến thắng cho VĐV Thái Lan. Thua tiếc nuối, Phạm Văn Nam bật khóc tức tưởi ngay trên sân đấu. Nam Chou cũng tự lấy cờ Việt Nam khoác lên vai và chạy quanh sàn thi đấu như người chiến thắng.

Sau trận đấu, Phạm Văn Nam chia sẻ thẳng thắn: "Tôi chiếm ưu thế trong cả hiệp chính lẫn phụ nhưng kết quả vẫn là thất bại. Bản thân buồn và tiếc nuối vì không thể kết thúc đối thủ trong hai hiệp chính. Tôi muốn nói với ban trọng tài rằng, tôi là người chiến thắng. Họ đã ưu tiên chủ nhà. Tôi chấp nhận kết quả, nhưng tự hào vì đã làm những gì có thể".

Nam Chou khóc nức nở khi bị xử thua (Ảnh: FPT)

Anh cầm quốc kỳ chạy vòng quanh sân đấu (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc tự hào và tinh thần của Phạm Văn Nam khiến người hâm mộ võ thuật và công chúng xúc động. Hình ảnh nam võ sĩ giơ cao lá cờ đỏ sao vàng chạy khắp sân đấu được chia sẻ ở nhiều diễn đàn cùng với lời động viên dành cho đại diện Việt Nam. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Thắng trong lòng người Việt Nam là tuyệt rồi anh Nam Chou ơi. - Thật tự hào về tinh thần thể thao của người Việt Nam! Chiến thắng bằng lòng tự tôn dân tộc! - SEA Games 33, Nam thắng trong lòng người hâm mộ, thắng trong lòng những người yêu thể thao và tôn trọng đối phương. - Cố gắng lên các bạn, chúc những VĐV luôn luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Còn màu huy chương thì bỏ lại sau vì các bạn luôn là người chiến thắng, hãy luôn hiên ngang ngẩng cao đầu trước những thử thách vì tất cả các bạn đều là chiến binh sao vàng của người Việt. - Thua trên thế thắng đã được bạn này thể hiện khi quốc kỳ Việt Nam được tung bay vòng quanh sân đấu. Tự hào bạn này, bạn thật tuyệt vời!

Nhưng không dừng lại ở đó, câu chuyện về sự nỗ lực và theo đuổi đam mê của Phạm Văn Nam cũng được chia sẻ trên MXH.

Phạm Văn Nam sinh năm 1992 đến từ Hà Nam - nay là Ninh Bình. Trước khi trở thành võ sĩ MMA hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại, Nam đã có hành trình vượt qua nhiều chông gai.

Có niềm đam mê võ thuật, từ khi còn là sinh viên tại trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, Nam đã từng giành nhiều huy chương quý giá ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia cũng như giải vô địch các CLB quốc gia bộ môn Jiu-Jitsu.

Cuối năm 2017, Nam lên Hà Nội lập nghiệp. Lúc đó anh chàng chân ướt chân ráo, chưa có việc làm, mà cũng không biết làm gì nên đã đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Có những lúc Nam khó khăn đến mức không còn đồng nào trong người: “Thời điểm đó đã có ngày mình không còn 1 nghìn nào trong ví do bị móc túi”.

Phạm Văn Nam thời còn chạy xe ôm công nghệ (Ảnh: FBNV)

Đó cũng là thời điểm Nam tìm lại cái duyên với võ thuật. Nhờ gặp được những người bạn, người anh em có cùng đam mê và được giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần.

“Đến tận bây giờ vẫn những con người đó vẫn luôn giúp đỡ tận tình mình khi mình cần. Cái nghĩa cái tình đó bản thân mình luôn ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên… Ngồi nhìn lại thấy bản thân mình cũng may mắn thật. Nếu sự nỗ lực, ý chí không đi kèm với may mắn thì cũng khó tìm ra được cơ hội. Cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì đã qua… và câu chuyện của cuộc đời mình vẫn đang được viết tiếp” - Nam Chou chia sẻ vào năm 2024.

Hiện tại, Nam Chou đã có được vị trí nhất định ở bộ môn MMA. Ở đấu trường MMA danh giá nhất Việt Nam - LION Championship, Nam Chou là nhà vô địch hạng cân 56kg.