“Soái ca nhí” Gia Khiêm lên tiếng về tin đồn tình cảm với “cô bé triệu view” Bảo An

Vì đồng hành với nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc trên truyền hình, YouTube nên Gia Khiêm, Bảo An thường xuyên nhận được câu hỏi hẹn hò. Mới đây, cả hai đã phải đăng tải vlog thứ 2 để giải thích về mối quan hệ của đôi bên.

Gia Khiêm tiết lộ, khoảng 80% câu hỏi trên các nền tảng MXH như Facebook, Tiktok, Instagram dành cho mình đều liên quan đến cô bạn xinh xắn Bảo An, cũng như tin đồn cả hai đang hẹn hò.

Bảo An và Gia Khiêm.

Gia Khiêm và Bảo An quen biết từ 5 năm trước, thông qua các sân khấu ca nhạc, TVC… Cả hai đều là gương mặt nhí nhiều triển vọng với giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh xắn, tính tình thân thiện, cởi mở.

Gần đây cả 2 thêm gắn bó khi học chung tại một trường quốc tế, hai gia đình cũng sống gần nhà nhau. Để hỗ trợ các con học tập và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, bố mẹ luôn tạo điều kiện để Gia Khiêm, Bảo An gặp gỡ thường xuyên. Ở nhà Gia Khiêm có một phòng tập nhạc riêng với rất nhiều nhạc cụ, thiết bị thu âm nên Bảo An thường sang chơi.

Bảo An - Gia Khiêm thể hiện ca khúc Này cò ơi

Hai anh em cũng ngẫu hứng thực hiện nhiều bản cover thu hút lượt view khủng trên YouTube, mới nhất là Này cò ơi, Đi về nhà trong chương trình Tháng năm an lành. Cả hai cũng thường chia sẻ hình ảnh chăm sóc một chú chó nhỏ tên là Bưởi từ Tết đến nay, cũng như review nhà hàng, món ăn mới, địa điểm du lịch cùng nhau. Chính vì tần suất xuất hiện chung quá nhiều nên nảy sinh tin đồn cả hai đang hẹn hò. Thậm chí có fan còn phát hiện Bảo An gần đây bỗng nhiên unfollow Tiktok của Gia Khiêm.

Bảo An cho biết Gia Khiêm không xem mình là con gái, mà chỉ giống một đứa em trai vì thường xuyên đùa giỡn rất mạnh tay. Còn Gia Khiêm khẳng định Bảo An là "một người em tinh thần vui nhộn. Mỗi khi có việc gì buồn thì hai anh em thường xuyên nói chuyện đùa giỡn". Ca sĩ nhí chấm 8,5 điểm cho độ xinh gái của Bảo An.

Soái ca nhí đã bước sang tuổi 16 với chiều cao 1,72m nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao đá bóng, bóng rổ, bơi lội. Gia Khiêm thường xuyên nhận được lời thả thính nhẹ nhàng đến trực tiếp của các bạn gái trong trường và fan. Anh chàng tiết lộ mẫu người yêu lí tưởng của mình là má phính bánh bao, tóc ngắn và phải thấp hơn anh chàng.

Là những sao nhí hoạt động nghệ thuật tích cực trong nhiều năm qua, Gia Khiêm, Bảo An đều sở hữu lượng fan đông đảo trên các nền tảng xã hội. Cả hai cũng tích cực tương tác với khán giả, chia sẻ nhiều tâm tư, tình cảm của tuổi mới lớn. Nếu như Bảo An đang tập tành sáng tác nhạc thì Gia Khiêm gần đây có xu hướng thích tìm hiểu về các bản nhạc xưa như nhạc Trịnh được phối lại theo phong cách mới để tích thêm năng lượng cho các sản phẩm sẽ ra mắt năm 2021.