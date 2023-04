Sở Y tế TP.HCM thông tin về một phụ nữ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 10/4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về bệnh nhân L.S.B. (45 tuổi), người Đài Loan, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tử vong ngày 9/4.

Bệnh nhân này đi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, địa chỉ số 781/C9 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM. Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến bệnh viện thẩm mỹ nói trên xác minh nội dung vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, ngày 1/4, người bệnh đến khám tại Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn và nhập viện để thực hiện phẫu thuật sau đó 1 ngày. Đến ngày 3/4, bà B. xuất viện về nhà tại Đồng Nai.

Đến trưa 7/4, bệnh nhân thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và qua đời vào ngày 9/4. .

Ngày 12/4/2023, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về trường hợp tử vong của người bệnh L.S.B.

Hồ sơ bệnh án của bà L.S.B đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp với Công an thành phố và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan việc điều trị cho bà B./.