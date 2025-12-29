Cục trưởng Xuân Bắc nói về show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột: “Ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy”

Vụ việc đêm nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời tối 28/12 tại Hà Nội bị hoãn đột ngột tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sau chuỗi diễn biến rối ren, phản ứng gay gắt từ khán giả và những tranh cãi xoay quanh trách nhiệm của ban tổ chức, phát ngôn của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn đã trở thành tâm điểm chú ý.

Trong buổi tối diễn ra show diễn, nhiều khán giả bắt gặp NSND Xuân Bắc có mặt tại địa điểm tổ chức. Khi chương trình không thể diễn ra như kế hoạch và ban tổ chức thông báo hoãn ngay tại sân khấu, anh rời khỏi khu vực tổ chức. Theo ghi nhận, trong quá trình ra về, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã được một số khán giả đi theo, trực tiếp đặt câu hỏi và xin ý kiến về sự cố vừa xảy ra.

Trước sự bức xúc của khán giả, NSND Xuân Bắc có phản hồi ngắn gọn nhưng thẳng thắn. Anh nhấn mạnh quan điểm xử lý vụ việc phải dựa trên quy định pháp luật, đồng thời khẳng định rõ trách nhiệm của các bên liên quan: “Tất cả mọi thứ đều được điều chỉnh hành vi theo pháp luật, ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy”.

Liên quan đến vụ việc, theo ghi nhận tại hiện trường, việc thông báo hoãn show được đưa ra sau hơn 30 phút khán giả chờ đợi, khi không có nghệ sĩ nào xuất hiện đúng thời điểm dự kiến khai màn. Loạt nghệ sĩ như Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Thu Hà,... đều lên tiếng thông báo không tham gia show diễn trong tối 28/12. Đối tượng khán giả tham dự chương trình chủ yếu là người trung niên và lớn tuổi, nhiều người đã di chuyển từ các tỉnh, thành khác về Hà Nội, phát sinh chi phí đi lại, ăn ở và sắp xếp công việc cá nhân. Chính yếu tố này khiến mức độ phẫn nộ gia tăng, bởi khán giả không được tôn trọng và không được cung cấp thông tin kịp thời.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến yêu cầu ban tổ chức phải có giải trình cụ thể về nguyên nhân hoãn show, đặc biệt là việc chương trình vẫn tiếp tục bán vé sát giờ G trong khi nguy cơ không thể tổ chức đã xuất hiện trước đó. Khán giả cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm pháp lý của đơn vị tổ chức, đồng thời đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng cho người mua vé, không chỉ dừng lại ở việc hoàn tiền mà còn cần tính đến các chi phí phát sinh khác.

Sự cố của Về Đây Bốn Cánh Chim Trời đang được xem là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất của đời sống concert Việt Nam thời gian gần đây. Nó không chỉ làm tổn hại niềm tin của khán giả vào một chương trình cụ thể, mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn về chuẩn mực tổ chức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong ngành công nghiệp biểu diễn. Chúng tôi đang liên hệ phía ban tổ chức để làm rõ thêm các thông tin liên quan, đặc biệt là việc bán vé giờ chót và phương án xử lý quyền lợi khán giả sau sự cố này.