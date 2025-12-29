Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Bà Đặng Thùy Trang - Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam chia sẻ tại lễ trao giải.

Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán “Trứ Danh” Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn. Chuỗi sự kiện lần này là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Grab Việt Nam ký kết vào tháng 7/2025, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng thành phố Hải Phòng trong hành trình quảng bá du lịch – ẩm thực của thành phố theo hướng hiện đại và bền vững hơn. Với thế mạnh công nghệ và mạng lưới dịch vụ của Grab, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách và người dân những trải nghiệm trực quan, thuận tiện và dễ tiếp cận; đồng thời hỗ trợ các quán ăn - nhà hàng địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Chuỗi hoạt động năm nay đóng vai trò quan trọng, mở ra cơ hội cho những hợp tác sâu rộng hơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Hải Phòng trong thời gian tới”.

Quán “Trứ Danh” Hải Phòng vinh danh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán “Trứ Danh” Hải Phòng lần đầu tiên được Grab Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp trong việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực thành phố, đặc biệt là thương hiệu Food Tour Hải Phòng. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, khảo sát và phản hồi từ người dùng GrabFood, có tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Sự kiện vinh danh không chỉ tri ân những quán ăn đã góp phần định hình bản sắc ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng, mà còn giúp kết nối giá trị ẩm thực địa phương với đông đảo du khách và người dùng thông qua nền tảng công nghệ của Grab.

Các đơn vị được vinh danh thuộc ba hạng mục: - Hạng mục “Hương vị đất Cảng” tôn vinh các đơn vị có tên trong Bản đồ Food Tour Hải Phòng 1.0; luôn đảm bảo tuân thủ điều kiện hoạt động (có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trong công tác quảng bá du lịch thành phố, gồm một số hàng quán nổi bật như cafe cốt dừa Cô Hạnh, bánh đa cua Bà Cụ, lẩu cua đồng Bống... - Hạng mục “Trải nghiệm đỉnh cao” ghi nhận các quán có chất lượng và trải nghiệm được đánh giá cao bởi cộng đồng người dùng Grab, bao gồm bún cá Cậu Đoành - Cơ sở chính 151 Hồ Sen, bún chả Thanh Thủy… - Hạng mục “Ngôi sao tăng trưởng” vinh danh những đơn vị có tốc độ phát triển tích cực, linh hoạt đổi mới và vận hành hiệu quả. Một số đại diện đáng chú ý là Mr Good Tea Lạch Tray, trà tắc Chị Thục - 89E Thiên Lôi, cơm thố Bách Khoa - Hồ Sen,...

Food Tour 2.0 – Số hóa hành trình thưởng thức ẩm thực Hải Phòng

Tại sự kiện, Grab lần đầu công bố danh mục Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab, một hình thức số hóa hoạt động Food Tour vốn quen thuộc với du khách khi đến Hải Phòng. Việc tích hợp Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm các quán ngon địa phương liền mạch và trực quan hơn. Tại danh mục Food Tour 2.0 trên trang chủ của ứng dụng, người dùng có thể khám phá danh sách gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng, xem thông tin chi tiết, hình ảnh, và đặt GrabFood để được thưởng thức món ăn một cách tiện lợi. Người dùng cũng có thể đặt xe GrabBike hoặc GrabCar để đến quán thưởng thức trực tiếp, và di chuyển thuận tiện giữa các điểm ẩm thực trong hành trình khám phá thành phố.

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, người dùng còn có cơ hội tham gia Thử thách Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab. Hoạt động này khuyến khích người tham gia khám phá các điểm ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Từ 16h ngày 27/12/2025 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng, người tham dự có thể trải nghiệm loạt hoạt động tương tác – từ khu trò chơi nhận quà, khu triển lãm giới thiệu Food Tour 2.0 với màn hình trình chiếu lớn, cho đến các tiết mục giải trí sôi động. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và đầy cảm hứng.