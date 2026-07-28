Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến cuối tháng 6 năm 2026, biến thể NB.1.8.1 (dòng phụ của Omicron) đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Tại Việt Nam, đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa.

Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa Hè - Thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.

Nguy cơ hiện nay

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đánh giá hiện chưa có bằng chứng cho thấy vi rút SARS-CoV-2 hoặc vi rút cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như:

Người cao tuổi. Trẻ nhỏ. Phụ nữ mang thai. Người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác. Người suy giảm miễn dịch. Người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Những người thuộc nhóm nguy cơ trên cần đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đang phối hợp với các địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi số mắc, số ca nhập viện, các trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

Thứ nhất, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Thứ ba, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Thứ tư, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Thứ năm, khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

Thứ sáu, khi triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

COVID-19 và cúm mùa là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số trường hợp mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; cập nhật, công khai thông tin kịp thời; hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.