BV 108 thực hiện ca mổ thị phạm ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma

Hội thảo quốc tế quy tụ chuyên gia Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 13/7/2026, Trung tâm Thẩm mỹ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can tổ chức workshop quốc tế "Nguyên lý và ứng dụng J-Plasma trong căng da mặt và co hồi mô sinh học" (Renuvion J-Plasma Lifting & Contouring) tại Hội trường tầng 3 của bệnh viện.

Dr. Lai Chao Yi trình bày báo cáo lý thuyết chuyên môn tại Workshop

Chương trình có sự tham gia của PGS.TS.BS Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng Dr. Lai Chao Yi, Giám đốc điều hành Hệ thống phòng khám tạo hình OmniLife Aesthetic Medical Clinic (Đài Loan), đồng thời là chuyên gia, cố vấn kỹ thuật của Apyx Medical (Mỹ). Workshop có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thuộc Trung tâm Thẩm mỹ, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình của bệnh viện.

Ca mổ thị phạm trực tiếp ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma

Từ 8h00 đến 11h00, kíp mổ Trung tâm Thẩm mỹ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca mổ thị phạm và ghi hình trực tiếp tại Khoa Gây mê Hồi sức (B5), dưới sự hướng dẫn và cố vấn kỹ thuật của Dr. Lai Chao Yi. Ca mổ ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma trong căng da mặt đường mổ tối thiểu và xử lý da thừa vùng cánh tay.

Ê-kíp thực hiện ca mổ thị phạm ứng dụng công nghệ J-Plasma tại BV TWQĐ 108

Đây là hoạt động thực hành nổi bật của workshop, giúp các bác sĩ tham dự theo dõi trực tiếp quy trình ứng dụng công nghệ trên bệnh nhân, đồng thời trao đổi chuyên môn với chuyên gia ngay trong quá trình thực hiện, thay vì chỉ tiếp cận qua nội dung lý thuyết hoặc video minh họa.

Báo cáo chuyên môn về ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma

Buổi chiều, chương trình tiếp tục với phiên báo cáo chuyên môn do Dr. Lai Chao Yi trình bày, tập trung vào nguyên lý hoạt động và ứng dụng của công nghệ Renuvion J-Plasma trong co hồi mô. Báo cáo phân tích cơ chế kết hợp giữa năng lượng sóng cao tần (RF) và khí Helium ion hóa tạo thành plasma lạnh, giúp làm nóng mô dưới da trong thời gian rất ngắn để kích thích co rút collagen, đồng thời làm mát nhanh vùng điều trị nhằm hạn chế tác động đến các mô lân cận.

Các bác sĩ theo dõi phần trình bày lý thuyết chuyên môn của Dr. Lai Chao Yi

Sau phần trình bày, các bác sĩ tham dự đã trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng kỹ thuật trong thực hành lâm sàng cùng báo cáo viên.

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ Renuvion J-Plasma

Một nội dung quan trọng của chương trình là lễ ký kết và trao chứng nhận chuyển giao công nghệ giữa PGS.TS.BS Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can, là đơn vị phân phối chính hãng thiết bị Apyx One Console tại Việt Nam. Hoạt động này đánh dấu bước hợp tác trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và triển khai ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma tại bệnh viện.

PGS.TS.BS Vũ Ngọc Lâm và đại diện Công ty Việt Can trao chứng nhận chuyển giao thiết bị Apyx One Console ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên môn

Theo kế hoạch tổ chức, Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can tài trợ kinh phí giảng dạy, đi lại và lưu trú cho chuyên gia, trong khi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đảm nhiệm công tác chuyên môn và tổ chức chương trình. Sự phối hợp giữa bệnh viện, đơn vị phân phối thiết bị y tế và Apyx Medical (Mỹ) góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo và ứng dụng trong thực hành lâm sàng.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Công ty Việt Can cùng các chuyên gia và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc workshop.

Thông qua workshop, đội ngũ y bác sĩ được cập nhật kiến thức chuyên môn, quan sát trực tiếp ca mổ thị phạm và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia quốc tế, góp phần nâng cao năng lực triển khai các kỹ thuật mới trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ.

Thông tin về công nghệ Renuvion J-Plasma và các giải pháp căng da, co hồi mô được cập nhật tại website: https://vietcan.com/tham-my