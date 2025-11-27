Người ta thường nói cách ăn mặc của mỗi người phản ánh rất nhiều về tính cách. Và nếu nhìn vào loạt ảnh của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà từ trước khi cưới đến hiện tại - lúc đã về chung nhà, dễ thấy TGĐ Nguyễn Viết Vương có một “tình yêu” rất rõ ràng: Cực kỳ trung thành với combo áo sơ mi hoặc áo polo đi cùng quần âu.

Trong những khoảnh khắc của cặp đôi, bối cảnh có thể thay đổi, địa điểm có thể khác đi, nhưng sơ mi/polo cùng quần âu của Viết Vương thì bất biến. Dù là đi làm, đi chơi, đi ăn, thậm chí đi du lịch, nam doanh nhân đều chọn phương án an toàn này. Màu sắc các trang phục cũng na ná nhau, chủ yếu là những màu basic như đen - trắng - xám - xanh nước biển.

Khi đi làm, đi công tác thì Viết Vương mặc sơ mi, quần tây là bình thường

Nhưng ngay cả lúc đi du lịch cũng đóng thùng, sơ vin thì là chuyện khác

Khoảnh khắc này có thoải mái hơn một chút là mặc áo thun không có cổ và khoác áo vest

Trong thực tế, cách ăn mặc nhất quán đó nói lên khá nhiều điều về tính cách.

Trước hết, những người có lựa chọn đơn giản này thường ưa sự gọn gàng và an toàn. Mỗi ngày, họ sẽ không phải mất quá nhiều thời gian chọn đồ vì đã có hẳn một công thức hiệu quả rồi cứ thế dùng hoài. Họ cũng thường là người sống có trật tự, thích mọi thứ rõ ràng, ngăn nắp.

Combo này cũng thể hiện sự điềm đạm, kín đáo, không thích phô trương, trung thành với sở thích của chính mình. Việc giữ gu tối giản cho thấy đó là người có tính cách đơn giản, ổn định và không bị tác động nhiều bởi xu hướng. Một khi đã thấy hợp, thấy thoải mái, họ không cần thay đổi để chiều lòng ai hay chạy theo cái mới.

Một lý do nữa khiến chồng Đỗ Hà gắn bó với combo này là vì đặc thù công việc mang tính chuyên nghiệp, thường xuyên phải xuất hiện trong môi trường nghiêm túc, gặp gỡ đối tác hoặc tham dự các cuộc họp. Với những người làm kinh doanh hoặc công việc văn phòng cấp quản lý, phong cách an toàn - gọn gàng - lịch sự luôn là lựa chọn hiệu quả nhất.

Chính vì vậy, sơ mi/polo và quần âu gần như trở thành “đồng phục” dễ dùng cho mọi dịp. Khi đã quen mặc chỉn chu mỗi ngày, việc mang phong cách đó vào cả những chuyến du lịch cũng là điều rất tự nhiên.

Luôn là áo sơ mi basic trong mọi dịp

Điều thú vị là Đỗ Hà - vợ TGĐ lại là Hoa hậu và có nhiều năm làm người mẫu, từng kinh qua vô số layout, brand, concept,... nên càng thấy rõ sự khác biệt giữa lựa chọn ăn mặc của cặp đôi qua từng khung hình. Và đây cũng là hiện thực như bao cặp đôi trẻ khác, vợ luôn “không có gì để mặc” còn chồng cứ mặc mãi đúng một kiểu.

Nhưng quan trọng hơn hết là cả hai đều cảm thấy thoải mái. Bởi chuyện ăn mặc suy cho cùng không phải để gây ấn tượng với ai khác, mà để mỗi người được là chính mình. Và khi cả hai đều chấp nhận, hiểu và tôn trọng lựa chọn của đối phương, thì đó mới là điểm khiến họ trông đẹp đôi nhất.





Chỉ có trang phục của Đỗ Hà là khác đi còn Viết Vương thì muôn kiểu như một

(Tổng hợp)