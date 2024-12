Nếu như "Sex and the City" tập trung chủ yếu về cuộc sống và vấn đề tình dục ở người lớn, thì "Sex Education" lại khai thác chủ đề này ở tuổi vị thành niên.

Một trong những nhân vật gây chú ý trong "Sex Education" phải kể đến là Jean Milburn (do Gillian Anderson đảm nhận) - một nhà trị liệu tình dục.

Mỹ nhân "Sex Education" còn viết hẳn một cuộn sách liên quan tới vấn đề tình dục

Cách đây không lâu, Gillian Anderson cũng phát hành một cuốn sách với tựa đề "Want: Women’s Sexual Fantasies in the Age of Consent". Cuốn sách này là một tập hợp các bức thư của phụ nữ trên toàn thế giới, nơi họ chia sẻ về những tưởng tượng tình dục cá nhân một cách thẳng thắn và không bị phán xét.

Thông qua cuốn sách, Gillian Anderson muốn phụ nữ phá bỏ những rào cản tâm lý để tự do khám phá điều bản thân thự sự muốn.

Trong một bài phỏng vấn với tờ The Guardian, mỹ nhân "Sex Education" chia sẻ rằng cô cảm thấy việc thảo luận về tình dục một cách cởi mở không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn.

Gillian Anderson tin rằng các định kiến xã hội, đặc biệt là về tình dục nữ giới cần được loại bỏ. Nữ diễn viên cho rằng, chính bản thân phụ nữ nên thẳng thắn về nhu cầu tình dục của họ. Bởi điều đó không chỉ là quyền mà còn là yếu tố giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. "Chúng ta cần nói chuyện về tình dục nhiều hơn. Nó là một phần không thể thiếu trong con người chúng ta và nên được coi là điều đáng tự hào thay vì đáng xấu hổ", Gillian Anderson nói.

Gillian Anderson sinh năm 1968 là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được khán giả Việt Nam biết đến nhiều khi đảm nhận vai chính trong series phim đình đám "The X-Files".