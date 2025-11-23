Số phận khối tài sản khủng sẽ ra sao khi vợ chồng Mailisa bị bắt?

Trước khi bị bắt và khởi tố, Phan Thị Mai (thường gọi là Mailisa, sinh năm 1975) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) thường xuyên flex về cuộc sống giàu có với biệt phủ 4.000m2, dàn siêu xe trăm tỷ,... Vì vậy sau khi cặp đôi này vướng vòng lao lý, công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về khối tài sản khổng lồ này.

Vợ chồng Mailisa và dàn siêu xe đứng trước biệt phủ (Ảnh: FBNV)

Theo báo Điện tử Chính phủ, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Số phận của biệt phủ 4.000m2 và dàn siêu xe trăm tỷ ra sao?

Trả lời Tiền Phong, TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, cho rằng nếu cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng, đây sẽ là tình tiết định khung tăng nặng, đẩy tội “Buôn lậu” (Điều 188 BLHS) vào khoản 4 - mức cao nhất, với khung hình phạt 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đáng chú ý, nếu xác định các tài sản lớn như siêu xe, biệt thự, nhà đất, trung tâm thẩm mỹ được hình thành từ tiền bất chính, những tài sản này sẽ bị kê biên, tịch thu và sung công quỹ theo quyết định của Tòa án.

“Tài sản hình thành từ lợi nhuận buôn lậu hoặc là công cụ phục vụ hành vi phạm tội - như tiền, xe sang, biệt thự - đều thuộc diện bị tịch thu toàn bộ” - Luật sư Thường phân tích.

Cũng theo Tiền Phong, Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, trong các vụ án kinh tế - buôn lậu quy mô lớn, việc kiểm soát dòng tiền và thu hồi tài sản giữ vai trò quyết định.

Ông Quân cho biết, cơ quan điều tra dù chưa công khai thông tin, song có thể họ đã và đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp mạnh bao gồm: Phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can để ngăn chặn chuyển tiền, rút tiền mặt; đồng thời truy nguồn dòng tiền và hành vi hợp pháp hóa dòng tiền. Ngăn chặn chuyển dịch và niêm phong bất động sản, nhà đất, biệt thự, căn hộ, văn phòng, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng. Kê biên các loại ô tô giá trị lớn, đặc biệt là dàn xe sang - siêu xe được cho là có liên quan đến nguồn tiền bị điều tra.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh thường xuyên flex về nhà cửa, xe cộ,...

Trước đó, vợ chồng Mailisa thường xuyên khoe khối tài sản khổng lồ gồm biệt thự, bất động sản, căn hộ cao cấp, dàn siêu xe - xe sang, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng,...

Về dàn siêu xe, theo 24h, trong dàn xe này có những mẫu xe đắt đỏ như Koenigsegg Regera (gần 200 tỷ đồng), McLaren Senna (40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (50 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage, Morgan Plus Six,... Ước tính trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cuối tháng 9/2025, Hoàng Kim Khánh bất ngờ công khai bức ảnh “trăm tỷ” với rất nhiều chìa khóa và giấy tờ xe vì tin đồn mượn siêu xe để đánh bóng tên tuổi.

Người này tuyên bố: “Xe không mượn - giấy tờ, chìa khoá đủ cả. Người ta nói chạy siêu xe là mượn về để đánh bóng, còn tôi thì chìa khoá và cà-vẹt đây, mượn kiểu gì? Đẳng cấp không cần chứng minh bằng lời, chỉ cần mở garage là thấy ngay!”.

Bức ảnh trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh

Trong khi đó, vào ngày 9/1/2025, Mailisa từng chia sẻ trong một clip TikTok rằng mình chỉ đứng tên duy nhất 2 mẫu xe trong BST là VinFast Fadil và Ferrari 488 Pista bản Spider (mui trần). Mailisa nói: “Toàn bộ siêu xe là Mai chỉ đứng tên 2 chiếc, 1 chiếc VinFast nhỏ nhỏ khoảng 300 triệu, với lại 1 chiếc mui trần Ferrari trị giá 30 tỷ”.

Cũng trong clip, Mai nói thêm rằng mình không ý định đứng tên nhưng có thể ở thời điểm sở hữu do lý do khách quan, chồng không ở nhà nên mới có chuyện này. “Tất cả nhà cửa, xe cộ, tiền bạc thì Mai đều để ông xã đứng tên hết, bản thân Mai không cần bất cứ thứ gì hết. Mai chỉ cần sức khỏe, cần chồng con, gia đình, cha mẹ và luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất có thể còn Mai không nặng nề bất cứ thứ gì cả” - Mailisa nói thêm.

Chi tiết hơn, chiếc Ferrari 488 Pista là món quà Hoàng Kim Khánh tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Chiếc siêu xe mui trần này về nước từ cuối năm 2020 và có giá trị vào khoảng 35 tỷ đồng.

Chiếc xe hiếm hoi mà Mailisa đứng tên

Ở thời điểm 2020, chiếc xe có giá 35 tỷ

Về biệt phủ rộng 4.000m² tại phường Thới An, TP.HCM, vợ chồng Mailisa thường xuyên quay clip giới thiệu. Theo đó biệt phủ sở hữu kiến trúc sang trọng, cổng lớn, sân vườn rộng và toàn gỗ quý. Trong nhà có nhiều tiện ích như gara chứa siêu xe hàng trăm tỷ, phòng tập, phòng trà, hồ cá Koi,...

Ngoài ra, biệt phủ này cũng là địa chỉ đăng ký kinh doanh của một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Mailisa.

Bên ngoài biệt phủ Mailisa

Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 22/11 - hơn 12 tiếng xuất hiện thông tin khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng Mailisa, trụ sở chính Mailisa ở TPHCM (số 86-88-91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) vẫn hoạt động.

Tuy nhiên, lượng khách đến đây ít hơn đáng kể. Cả buổi sáng chỉ khoảng vài lượt khách ra vào, có người vào rồi ra ngay. Người đi đường khi di chuyển ngang qua đều ngoái nhìn xem thẩm mỹ viện này còn hoạt động hay không.