Số phận khác biệt của dàn diễn viên chính trong 'Đừng làm mẹ cáu'

Đừng làm mẹ cáu là câu chuyện về Hạnh, cô gái 18 tuổi chuẩn bị bước chân vào Đại học. Biến cố ập đến khi chị của Hạnh ăn chơi gặp tai nạn khiến Hạnh không những mất nhà cửa mà còn phải nhận nuôi đứa trẻ vừa lọt lòng của chị mình. Hạnh bắt đầu cuộc sống của một người mẹ đơn thân - người mẹ không chồng, không sữa, không tiền và không nhà cửa, không kinh nghiệm.

Hành trình nuôi con của Hạnh vì thế là chuỗi ngày tháng khóc cười với đủ nỗi lo cơm áo nhưng cũng đầy những ấm áp tình người. Theo thời gian, đứa trẻ dần lớn lên, phản ánh chính hành trình trưởng thành của Hạnh, trở thành động lực khiến cô nỗ lực hoàn thiện bản thân mình và kiếm tìm hạnh phúc.

Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Quỳnh Kool, Quỳnh Lương, Nhan Phúc Vinh, Bình An - những gương mặt không còn xa lạ với khán giả phim Việt nhưng lại có tính cách và số phận hoàn toàn khác các bộ phim trước.

Hạnh là cô gái mạnh mẽ, ngang bướng, sòng phẳng, mặc cảm về "vận xui" nhưng lại không ngừng nỗ lực. Bất đắc dĩ làm mẹ, Hạnh loay hoay để hoàn thiện mình và bối rối trước sự phát triển tâm lý quá nhanh và phức tạp của con. Những khó khăn không ngừng ập đến nhưng vì bản tính mạnh mẽ và sống từng trải nên Hạnh ít khi bị thất vọng hoặc nản chí, bỏ cuộc.

Với Quỳnh Kool, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ trên phim. Sau tạo hình bụi bặm, nam tính với vai Sơn Ca trong Ga-ra hạnh phúc, vai Hạnh ở Đừng làm mẹ cáu là một dấu ấn mới trên phim của Quỳnh Kool. Trong phim, Quỳnh Kool cũng có tạo hình hiền dịu, ra dáng một người mẹ. Trước đó, nữ diễn viên quen mặt với khán giả trong một loạt bộ phim: Đi qua mùa hạ (năm 2017), Tình khúc bạch dương, Quỳnh búp bê, Mẹ ơi, bố đâu rồi? (năm 2018), Nàng dâu order (năm 2019), Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Hướng dương ngược nắng (năm 2020), Hãy nói lời yêu (năm 2021) và Anh có phải đàn ông không? (năm 2022).

Bé An Nhiên - vai bé Hạnh An (Happi)

Hạnh An (Happi) là một cô bé 7 tuổi cá tính, bướng bỉnh, hay lý sự, không thích đi học, đôi khi ghét mẹ nhưng lại luôn cổ vũ công việc của mẹ và rất tự hào về mẹ. Đặc biệt, Hạnh An luôn cho rằng mình nhất định khôn ngoan hơn mẹ nên sẽ tìm được cho mẹ một người chồng tốt.

Vào vai Happi là bé An Nhiên 5 tuổi. Cô bé làm quen với nghệ thuật từ khi còn nhỏ với những công việc như làm người mẫu nhí, ca sĩ, đóng quảng cáo, đóng phim... Trước khi đóng Đừng làm mẹ cáu, An Nhiên từng xuất hiện trong phim Hương vị tình thân, đóng vai Khánh Thy (Thu Quỳnh đóng) lúc bé. Lúc này, An Nhiên chỉ xuất hiện thoáng qua nên chưa để lại ấn tượng nhiều cho khán giả.

Nhan Phúc Vinh - vai Quân

Quân có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, không thích ràng buộc, mặc cảm về chính mẹ mình nhưng đồng thời lại khát khao tình yêu thương của mẹ. Ngày nhỏ, Quân bị mẹ bỏ rơi nên anh có ác cảm với Hạnh khi chứng kiến Hạnh có ý định bỏ rơi bé Happi. Tuy nhiên, sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, anh lại dần cảm mến Hạnh.

Vào vai Quân, Nhan Phúc Vinh là một chàng Giám đốc đẹp trai, độc thân. Đây là vai diễn tiếp theo của anh trên phim truyền hình của VFC. Mới đây nhất là vai Tuấn Khang trong Anh có phải đàn ông không? (năm 2022) và trước đó là Minh trong Tình yêu và tham vọng (năm 2020), Tùng của Ngày ấy mình đã yêu (năm 2018).

Bình An - vai Khôi

Khôi là bạn của Quân. Khôi có vẻ bề ngoài là một tay chơi, giỏi làm ăn, giỏi quan hệ, gia đình giàu có. Khôi kết hôn vì Vy dính bầu sau sự cố "tình một đêm". Cuộc hôn nhân của Khôi và Vy không giống như bình thường khi mạnh ai nấy sống nhưng lại luôn yêu quý, hỗ trợ và giải cứu cho nhau. Khôi và Vy cũng luôn dành trọn tình cảm yêu thương bé Voi - con trai của hai người - cho dù bố mẹ Khôi luôn nghi ngờ về huyết thống của cháu nội.

Trong lần xuất hiện trở lại này, Bình An mang tới cho khán giả một diện mạo mới. Với vai Khôi, Bình An không còn rơi vào cảnh "phi công trẻ". Tính cách của Khôi cũng khiến khán giả dễ cảm mến với Bình An. Ngay trước Đừng làm mẹ cáu, giống Quỳnh Kool, Bình An vừa có vai diễn trong Ga-ra hạnh phúc. Bình An còn quen mặt khán giả trong các bộ phim như: Ngược chiều nước mắt, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố (năm 2018), Mối tình đầu của tôi, Tiệm ăn dì ghẻ (năm 2019), Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương (năm 2021).

Quỳnh Lương - vai Vy

Vy là bạn thân của Hạnh, mẹ nuôi của Hạnh An. Vy là mẫu người nồng nhiệt, hướng ngoại, luôn đối mặt hoàn cảnh nhưng trong lòng cô lại có bí mật tình cảm khó nói. Chính Hạnh là người nhìn ra bí mật này và giúp cho Vy tìm được hạnh phúc. Dù có cuộc hôn nhân "không mặn, không nhạt" với Khôi nhưng Vy vẫn luôn đấu tranh cho hạnh phúc trọn vẹn của con trai, bảo vệ mái ấm riêng và bảo vệ cả mẹ chồng trong những sóng gió hôn nhân.

Đảm nhận vai Vy là nữ diễn viên trẻ Quỳnh Lương. Cô cũng là gương mặt mới trong phim Việt với vai diễn đầu tay ở Lối nhỏ vào đời (vai Hoài). Ngay sau đó, cô góp mặt trong một vài tập ở phần cuối phim Ga-ra hạnh phúc, cùng nam diễn viên Duy Hưng tạo nên những tiếng cười cho bộ phim.

Bé Tuấn Phong - vai bé Voi

Bé Voi là con của Khôi - Vy, bạn thân của bé Happi. Voi luôn bị ông bà nội nghi ngờ về huyết thống và cũng chẳng được ông bà yêu thương, gần gũi. Voi lém lỉnh cùng Happi cá tính thường xuyên gây ra những rắc rối dở khóc dở cười cho bậc phụ huynh.

Vai diễn bé Voi là vai thứ ba trên phim truyền hình của bé Tuấn Phong. Cậu bé gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai bé So ở Thương ngày nắng về. Ngay sau đó là vai cu Mít ở Thông gia ngõ hẹp. Vẻ ngoài bụ bẫm của Tuấn Phong cùng lối diễn tự nhiên khiến cậu bé dành được nhiều tình cảm của khán giả.

Đừng làm mẹ cáu còn có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Bình, Nguyệt Hằng, Thanh Tú, Hương Giang, Quang Trọng, Anh Đức, Mạnh Quân, Hoàng Long...

Bộ phim tiếp tục phát sóng vào 21h40 thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!