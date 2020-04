Số phận bi thảm của nhà văn “Đồi gió hú" và thuyết âm mưu đằng sau cái chết trẻ của 3 chị em nhà Bronte

Không chỉ đối với thế giới nói chung mà ở Việt Nam nói riêng, những tác phẩm nổi tiếng của chị em nhà Bronte như Đồi gió hú, Jane Eyer, Shirley đã trở thành tác phẩm huyền thoại qua nhiều thế kỷ. Đặc biệt trong đó, Đồi gió hú và Jane Eyer đã được dựng thành phim.



Tài hoa là như thế nhưng ít ai biết được những bí ẩn xoay quanh cuộc đời bi thảm của ba nhà văn nữ tài năng này khi họ đều qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Người sống lâu nhất chính là chị cả Charlotte nhưng cũng đã qua đời khi chưa đến 40 tuổi.

Ngoài ra anh em trai của họ là Branwell cũng không thoát khỏi số phận như các chị em gái mình và đã qua đời khi chỉ mới 31 tuổi. Câu hỏi được đặt ra, có điều gì bí ẩn trong gia đình này khi có quá nhiều người chết trẻ?

Gia đình Bronte có 6 anh chị em sống ở ngôi làng Haworth, West Yorkshire, Anh, trong đó có 3 chị em nhà văn nổi tiếng là Charlotte Bronte, Emily Bronte và Anne Bronte. Họ được nuôi dưỡng bởi người cha là Patrick Bronte, một giáo sĩ sống lâu hơn tất cả những đứa con và vợ của mình. Vợ của Patrick, bà Maria Bronte chết vì ung thư tử cung ở tuổi 38.

Điều đáng nói, tất cả những đứa trẻ nhà Bronte đều chết trẻ. Trong đó, hai người đầu đã qua đời khi tuổi đời còn rất nhỏ. Bốn chị em còn lại là Charlotte, Branwell, Emily, Anne may mắn được sống lâu hơn nhưng cũng không qua được ngưỡng 40.

Cái chết của chị em nhà văn nhà Bronte đã nhiều lần được đưa vào văn học và nhạc kịch. Và có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thời tiết lạnh lẽo ở nước Anh lúc bấy giờ đã khiến cho anh chị em họ qua đời vì mắc phải căn bệnh truyền nhiễm bí ẩn - đó là bệnh lao.

Vào thế kỷ 19, bệnh lao phổi được xem là căn bệnh truyền nhiễm bí ẩn ở nước Anh. Căn bệnh này dễ lây lan, người bệnh thường có triệu chứng ho dai dẳng, cộng thêm thời tiết lạnh ở Anh sẽ khiến vi khuẩn lây lan nhanh hơn. Hai đứa con đầu lòng của nhà Bronte đã chết vì bệnh lao vào năm 1825.

Chị em nhà Bronte, đặc biệt là Emily vốn không thường ra ngoài vì sức khỏe yếu. Hầu như cô đều ở trong nhà mọi lúc và tập trung vào việc đọc sách, sáng tác. Khi bệnh lao bắt đầu xuất hiện cũng chính là lúc người con trai duy nhất trong gia đình là Branwell phải đối mặt với Tử thần. Branwell nổi tiếng là một kẻ nghiện rượu. Sau khi vướng vào mối tình không mấy tốt đẹp với người phụ nữ đã có chồng, anh đã sa đà vào rượu và thuốc phiện, dẫn đến căn bệnh lao viêm phổi. Branwell qua đời vào ngày 24/9/1848 khi mới 31 tuổi.

Không lâu sau sau đám tang của anh trai, Emily - người được xem có thể chất yếu ớt đã mắc phải một cơn cảm lạnh dẫn đến viêm phổi và phát triển thành bệnh lao. Chỉ trong vòng 3 tháng, Emily đã từ chối sự chữa trị của bác sĩ nên không thể cầm cự được và qua đời vào ngày 19/12/1848 khi chỉ mới 30 tuổi.

Một năm sau, em út Anne cũng mắc phải căn bệnh truyền nhiễm này. Thời điểm đó là Giáng sinh, Anne đã bị cúm nặng và bác sĩ đã chẩn đoán cô bị nhiễm bệnh lao ở giai đoạn đầu. Trái với sự bi quan của người chị Emily, Anne chăm chỉ uống thuốc và sức khỏe dần được cải thiện.

Đầu năm 1849, Anne muốn đến thăm Scarborough, một vùng quê mới, để thay đổi không khí nhưng bị chị Charlotte phản đối vì tình hình sức khỏe chưa ổn định. Thế nhưng, Anne vẫn quyết định làm theo ý mình. Đúng như những điều Charlotte lo lắng, sức khỏe Anne ngày càng yếu dần vì căn bệnh và cô đã qua đời vào ngày 28/5/1849 tại Scarbogough.

Anh chị em lần lượt qua đời, chỉ còn Charlotte là người sống sót cuối cùng. Thời gian này, cô quyết định ở lại bệnh viện Harworth để chăm sóc sức khỏe bố Patrick. Vượt qua nỗi đau mất người thân, Charlotte đã chấp nhận lời cầu hôn của Arthur Bell Nicholls và kết hôn vào năm 1854.

Tưởng chừng Charlotte có thể sống hạnh phúc thay phần anh chị em nhưng tiếc thay cô đã nhanh chóng đổ bệnh sau khi mang thai vì ốm nghén nặng. Ngày 31/3/1955, Charlotte qua đời ở tuổi 39, đứa con trong bụng khi đó mới 3 tuần tuổi. Dù giấy chứng tử ghi rõ cô qua đời vì mắc phải bệnh lao nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng cô bị mất nước và nôn nhiều do các triệu chứng đến từ việc mang thai.

Cái chết của Charlotte khép lại số mệnh bi kịch của chị em nhà Bronte. Nhiều người cho rằng đó là một lời nguyền bí ẩn. Nhưng trên thực tế, có nhiều nghiên cứu cho rằng, với thời tiết và chế độ dinh dưỡng thời đó không đủ để chị em nhà Bronte chống chọi với căn bệnh này.

Charlotte từng đề cập đến chế độ ăn nghèo nàn mà cô từng trải qua trong khi học ở trường tại Cowan Bridge. Ngoài ra, Emily cũng có thể trạng yếu khi chỉ quanh quẩn ở nhà, Branwell thì nghiện rượu và ăn chơi trác táng. Từ những điều này có thể cho thấy chị em nhà Bronte không có sức khỏe tốt. Tất cả họ đều có tầm vóc khá thấp. Ngoài ra, nhiều người tin rằng, cái chết của chị em nhà Bronte được miêu tả là kết quả của sự đau buồn khi chứng kiến cảnh người thân qua đời liên tiếp.

Lấy cảm hứng bi kịch của chị em nhà Bronte, nhà tội phạm học James Tully đã viết một cuốn tiểu thuyết The Crimes of Charlotte Bronte: The Secrets of a Mysterious Family và tiết lộ bí ẩn đằng sau cái chết của họ. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là James Tully cho rằng cái chết của những đứa em đều liên quan đến Charlotte. Họ không phải qua đời vì bệnh mà là bị đầu độc và hung thủ chính là người chồng của Charlotte - Arthur Bell Nicholls còn Charlotte là đồng phạm với kẻ thủ ác.

James Tully tin rằng chị em nhà Bronte đều bị sát hại và tất cả kế hoạch được do một tay Nicholls dàn dựng, ý đồ thâm sâu của hắn chính là chiếm gia sản của nhà Bronte. Sau khi cuốn tiểu thuyết này được phát hành đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì nhiều người cho rằng ông đã bóp méo sự thật và dễ gây nhầm lẫn cho độc giả về nguyên nhân cái chết của chị em nhà Bronte.

Trên thực tế, cuốn tiểu thuyết dựa trên những điều mà nhà tội phạm học tìm tòi tư liệu trong hàng chục năm qua. Rõ ràng, những tư liệu về gia đình nhà Bronte quá ít ỏi, điều này đủ tạo nên những điều bí ẩn xung quanh. Các nhà xuất bản cũng muốn tăng tính hấp dẫn của tác phẩm và James Tully đã giúp họ làm điều đó.

(Nguồn: Yorkshirepost, The Guardian)