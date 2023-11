Số người tử vong vì nắng nóng sẽ tăng gần 5 lần vào 2050

Giới chuyên gia đã đưa ra một dự báo đáng lo ngại rằng số ca tử vong do nắng nóng có nguy cơ sẽ tăng gấp gần 5 lần vào giữa thế kỷ này, nếu nền nhiệt trung bình của Trái đất cao hơn 2°C so với thời kỳ tiền Cách mạng công nghiệp.

Báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet mới đây cho thấy, trong năm 2022, người dân trên thế giới đã trải qua khoảng 86 ngày ở mức nhiệt độ cao đe dọa sức khỏe, khi nhiệt độ tăng thêm khoảng 1,1°C. Những người trên 65 tuổi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi nhiệt độ tăng vọt. Trong thập kỷ qua, số ca tử vong do nhiệt độ cao ở nhóm tuổi này đã tăng 47% so với thập kỷ từ năm 1991 đến 2000.

Tiến sĩ Marina Romanello, chuyên gia tạp chí The Lancet Countdown, nói: "Chúng ta đang phải trả giá bằng mạng sống. Và đáng buồn hơn, chúng ta biết rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhiên, trong khi chúng khi chúng ta vẫn chưa làm đủ để chống lại tình trạng này".

Báo cáo tập hợp dữ liệu từ 100 chuyên gia thuộc 52 tổ chức nghiên cứu khác nhau và các cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó, cũng đã có nhiều báo cáo về tình trạng này. Theo một nghiên cứu hồi đầu năm nay, khoảng 61.000 người đã tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu vào mùa hè năm 2022. Những đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn cũng có thể đẩy thêm 525 triệu người vào cảnh mất an ninh lương thực vào giữa thế kỷ này.

Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra từ ngày 30/11 - 12/12 tới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sẽ lần đầu tiên tập trung thảo luận về tác động của nắng nóng đối với sức khỏe con người.