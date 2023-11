Số người thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng ở Somalia tăng lên 50

Dự báo mưa lớn, bắt đầu từ ngày 21/11 vẫn tiếp diễn tại quốc gia này, có thể làm trầm trọng hơn tình trạng tồi tệ hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong ngày 20/11, Giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa Somalia Mohamud Moalim Abdullahi cho biết, thiên tai khiến 50 người thiệt mạng và 687.235 người phải rời bỏ nhà cửa. Dự báo mưa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21 - 24/11, kéo theo nguy cơ lũ lụt tiếp diễn, dẫn tới thương vong và thiệt hại.

Cuối tuần trước, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ước tính số người phải sơ tán do mưa lũ tại Somalia đã tăng gần gấp đôi trong một tuần, trong khi có tới 1,7 triệu người bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, mưa lũ còn phá hỏng đường sá, cầu cống tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nguồn cung, kéo theo các mặt hàng thiết yếu tăng giá.

(Ảnh: AP)

Tình trạng khẩn cấp đã được Somalia ban hành từ ngày 7/11. Đến nay, khu vực này liên tục hứng chịu các trận mưa lớn và gây lụt lội nghiêm trọng.

Khu vực Sừng châu Phi đang hứng chịu các trận mưa lớn kèm lũ lụt nghiêm trọng do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra, khiến nhiều người thiệt mạng và phải sơ tán. Đây cũng là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với cường độ và tần suất ngày một tăng. Ngày 16/11, Tổ chức Save the Children cho biết, hơn 100 người, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 700.000 người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Kenya, Somalia và Ethiopia do lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo, tình hình có thể tồi tệ hơn, đồng thời kêu gọi can thiệp toàn cần khẩu cấp trong bối cảnh hình thái thời tiết El Nino dự kiến kéo dài đến ít nhất tháng 4/2024.