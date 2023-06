Sở hữu thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK: Nhận ưu đãi độc quyền, hoàn phí bảo hiểm

Từ ngày 15/05 đến ngày 15/09/2023, khách hàng cá nhân mở mới hoặc đang sở hữu thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi hoặc MB Ageas Life (MBAL) sẽ được nhận ưu đãi hoàn phí bảo hiểm lên đến 20% chi phí (tối đa 50 triệu đồng) tùy loại thẻ và mức phí bảo hiểm thực thu vào tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng này.

Chương trình khuyến mại "Mở thẻ đặc quyền - An yên cuộc sống" khá linh hoạt khi mang đến cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn đa dạng. Chương trình áp dụng cho cả hai loại thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Rewards Gold và BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum. Khách hàng cũng có nhiều phương thức thanh toán phí bảo hiểm để cân đối tài chính thuận tiện nhất: thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK tại POS của Ngân hàng này; thanh toán tiền mặt tại quầy giao dịch hoặc chuyển khoản vào tài khoản chuyên thu của Dai-ichi hoặc MBAL mở tại BAC A BANK. Chỉ cần thỏa mãn các điều kiện của Chương trình, dù khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán nào cũng được hưởng ưu đãi hoàn phí. Về sản phẩm bảo hiểm, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm một phương án phù hợp nhất với nhu cầu như An Tâm Song Hành và các sản phẩm bổ trợ của Dai-ichi hoặc Vững Bước Tương Lai và các sản phẩm bổ trợ của MBAL.

Ngoài ra, Chương trình này càng trở nên hấp dẫn nếu khách hàng tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm theo một thẻ tín dụng, sẽ được tính quà khuyến mại cho tất cả các hợp đồng. Mức quà tặng sẽ tính trên từng hợp đồng bảo hiểm của khách hàng, không tính gộp phí bảo hiểm của các hợp đồng để quy đổi mức quà tặng.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK vẫn được tận hưởng đồng thời các chương trình khác như: hoàn tiền, tích điểm đổi quà đang hiện hữu. Cụ thể, dòng thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Rewards Gold sở hữu tính năng tích điểm không giới hạn và đổi quà. Khách hàng thanh toán qua thẻ này sẽ tích lũy điểm thưởng tương ứng giá trị chi tiêu và hưởng các cơ chế riêng trong từng thời kỳ như nhân 3 lần điểm thưởng vào ngày sinh nhật, nhân 2 lần vào ngày lễ. Ngoài ra, điểm thưởng sẽ nhân 5 lần khi khách hàng dùng thẻ thanh toán tại hệ thống TH truemart trên toàn quốc. Từ số điểm này, người mua có thể quy đổi sang phiếu mua hàng hoặc hoàn phí thường niên năm tiếp theo.

Đặc quyền của thẻ BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum cũng không kém phần hấp dẫn như giảm giá trực tiếp 20% (tối đa 350.000 đồng) tại chuỗi nhà hàng Golden Gate (gồm hệ thống Hutong, iSushi, Cowboy Jack's Saloon, Daruma, Gogi House...), bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá 11,5 tỷ đồng. Ngoài ra, với tỷ lệ chiết khấu 5% cho các giao dịch thanh toán online và 0,3% cho phương thức khác, chủ thẻ BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum hưởng lợi từ ưu đãi hoàn tiền tối đa 6 triệu đồng mỗi năm.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, có thể truy cập website: cards.baca-bank.vn, baca-bank.vn hoặc liên hệ các chi nhánh, văn phòng giao dịch BAC A BANK. Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800588828.