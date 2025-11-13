Dàn siêu xe hơn 300 tỷ đồng của vợ chồng đại gia Hoàng Kim Khánh và Mailisa

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa vốn được biết đến là cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng những món tài sản xa xỉ và dàn siêu xe độc bản. Mỗi lần họ chia sẻ hình ảnh đời sống hay công bố một mẫu xe mới đều thu hút người dùng mạng xã hội quan tâm.

Tháng 3/2022, Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa từng gây chú ý trên các phương tiện truyền thông vì mang dàn siêu xe hơn 300 tỷ đồng thực hiện roadshow nhân dịp một sự kiện khai trương ở Đà Nẵng. Dàn siêu xe gồm có Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista, Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB, Bentley Bentayga V8 và Cadillac Escalade Sport.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa luôn xuất hiện với dàn siêu xe đắt đỏ

Trong chuyến roadshow sáng 5/3, vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa ngồi bên trong chiếc Koenigsegg Regera giá gần 200 tỷ đồng. Dù phục vụ mục đích quảng bá thương hiệu, nhưng đây có thể nói là "bữa tiệc" siêu xe đắt đỏ nhất Việt Nam tính đến nay.

Trong một video livestream ngày 21/2/2022, kể về quá khứ, bà Mailisa cho biết, tình yêu giữa 2 người từng bị bố mẹ, họ hàng, bạn bè và xã hội phản đối vì chồng kém tuổi vợ. "Nhiều người ở ngoài không hiểu, nhưng anh Khánh nói là cuộc đời của mình do mình lựa chọn, không phải người khác lựa chọn cho mình. Và từ cử chỉ, hành động, anh Khánh đã thuyết phục được tôi, từ đó nên duyên vợ chồng", bà Mailisa nói.

Bà Mailisa cho biết, hai vợ chồng đều xuất thân nghèo khó. Bố chồng chạy xe ôm, mẹ chồng bán sữa đậu nành, còn mẹ vợ không biết chữ, làm ruộng, còn bố vợ đã mất năm bà Mailisa 11 tuổi. Cả hai cùng vào TP.HCM làm thuê sau đó gây dựng được cơ ngơi như ngày nay.

Trước đây, sống tại quê nhà Hà Tĩnh, mỗi khi trời mưa, bà Mailisa cùng anh trai và mẹ phải dùng xô, chậu, bát để hứng nước mưa vì nhà dột. "Mẹ tôi có nói 1 câu, ước gì Mai học giỏi, sau này thành công rồi xây cho mẹ một cái nhà thật to. Và cuối cùng, ước mơ của mẹ tôi đã thành sự thật, bà Mailisa nói.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa đến với thú chơi siêu xe vào năm 2017, thời điểm mua chiếc Lamborghini Aventador S. Nối tiếp sau đó là các mẫu siêu xe, xe thể thao, xe siêu sang như Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB hay Bentley Bentayga V8.

Tất cả đều mua tại đại lý chính hãng. Sau này, khi tiếp cận các dòng xe độc như Ferrari 488 Pista, McLaren Senna và Koenigsegg Regera, cặp vợ chồng này mới tìm đến các đại lý nhập khẩu tư nhân.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa có một nguyên tắc chơi xe, đó là chỉ chơi hàng độc và hàng đẹp, nếu ở Việt Nam có một chiếc rồi thì dứt khoát không mua chiếc thứ hai. Bà Mailisa gọi chiếc Koenigsegg Regera là "đỉnh của đỉnh", "mua chiếc xe đó rồi không còn biết mua thêm chiếc nào nữa, sau này mua thì xe nào mới ra cao cấp hơn thì mới mua, không thì thôi".