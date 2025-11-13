Tài sản của vợ chồng doanh nhân Mailisa - Hoàng Kim Khánh

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai (Mailisa) - Hoàng Kim Khánh nổi tiếng với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa có hệ thống chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Cặp đôi này cũng luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, đại gia Hoàng Kim Khánh vừa chia sẻ hình ảnh dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ của mình. Bài đăng này nhằm đính chính một tin đồn trên mạng xã hội trong thời gian vợ chồng ông đang ở nước ngoài.

Bài đăng mới đây chia sẻ hình ảnh BST siêu xe của ông Hoàng Kim Khánh

Trước đó, Hoàng Kim Khánh được biết đến với bộ sưu tập siêu xe “khủng”, sở hữu nhiều mẫu xe thuộc hàng hiếm tại thị trường Việt Nam như như Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600 hay BMW 428i…

Tháng 8/204, chủ thẩm mỹ viện Mailisa tiết lộ vợ chồng bà đang có khoảng 40 siêu xe. Để vận hành lượng siêu xe này, số lượng tài xế và giúp việc của vợ chồng Mailisa số lượng lên đến 40-50 người. Theo bà Mai, “Ngoài tài xế phải có bộ phận chăm sóc siêu xe để mở máy lạnh cho xe, sạc bình, vệ sinh cho siêu xe luôn sạch sẽ, mới mẻ, theo dõi các kỳ đăng kiểm, định kỳ thay dầu nhớt. Để vận hành cả một hệ thống xe thì không chỉ đơn giản có tiền là mua được xe và muốn sở hữu một chiếc siêu xe hàng độc rất khó bởi muốn nhập về Việt Nam phải đặt hàng rất lâu, có những chiếc lên tới vài năm.

Trong 2 năm gần đây, vị đại gia này gây chú ý khi mang dàn siêu xe này đi diễu hành tại các thành phố lớn trong các sự kiện của Thẩm mỹ viện Mailisa. Mỗi lần xuất hiện, dàn xe trị giá hàng trăm tỷ đồng thu hút vô số sự chú ý của người dân cũng như giới truyền thông. Tháng 4/2025, doanh nhân này được cho là bán 5 chiếc xe bao gồm Lamborghini Aventador S, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Aston Martin V8 Vantage và Porsche 911 Turbo S.

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh là “tay chơi” siêu xe nổi tiếng

Ngoài bộ sưu tập siêu xe, vợ chồng doanh nhân thẩm mỹ còn sở hữu biệt phủ có diện tích 4.000m2 tại TP.HCM với nhiều nội thất xa hoa. Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Cặp đôi từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia linh đình vào năm 2024.

Hình ảnh biệt phủ 4.000m2 của vợ chồng “trùm thẩm mỹ” Mailisa

Hiện nay, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai sở hữu hàng loạt doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề tại các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An... là pháp nhân đằng sau các thẩm mỹ viện trong chuỗi Mailisa.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)﻿