Sở hữu đôi chân vừa "nuột" lại mịn hơn cả con gái đôi mươi khiến chàng trai bán dép dạo lề đường bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hội

Vẫn biết là các cô gái thỉnh thoảng hay than thở về việc tay chân của mình cùng nỗi tủi hờn khi đứng trước những bộ váy ngắn khoe chân. Người thì than chân to, thô kệch quá, người thì kêu trời vì chân gầy đến khẳng khiu.

Thế nhưng mà cuộc đời vốn là một trò đùa của tạo hóa, khi mà ngoài kia có ối những anh trai tay chân trắng trẻo không có lấy một tì vết cũng đang kể khổ về việc không dám mặc quần cộc vì sợ bị nhận xét là thiếu nam tính.

Vậy mới thấy là cuộc đời này thật quá bất công, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, tin được không khi có những anh chàng lại sở hữu một đôi chân nuột nà đến mức "cực phẩm", con gái đang độ 20 cũng phải ghen tị ấy chứ. Điển hình như một chàng trai bán giày dép sở hữu đôi chân đẹp hết phần người khác đang "làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội những ngày qua.

Có lẽ, các cô gái trước khi xem loạt clip này sẽ tự nhủ phải thật bình tĩnh và cố gắng kiềm hãm sự hờn dỗi với chàng trai này.

Anh chàng sở hữu đôi chân nuột nà chẳng khác gì cô gái 20.

Dù là bán đồ con gái nhưng đôi dép cao nào anh chàng thử lên chân cũng đẹp miễn chê

Chân đẹp thế này bảo sao các chị em đổ xô xin giá mua hàng, cũng dễ hiểu thôi mà!

Cụ thể, hình ảnh trong đoạn clip đăng tải ghi lại cho thấy, anh chàng khá trẻ tuổi, dáng người dong dỏng ngồi bán giày dép bên đường, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chàng trai này không sở hữu đôi chân nuột nà hơn cả con gái. Chân của anh chàng này không chỉ trắng trẻo, không có lông mà còn cực kì mềm mại, thon gọn. Nếu không quay rõ mặt, chỉ quay phần đùi trở xuống, hiếm ai nghĩ đó là 1 chàng trai.

Nếu không quay phần trên, liệu có ai nghĩ đây là đôi chân của 1 chàng trai?

Anh chàng thử đi lên chân đôi nào, đôi ấy cũng đẹp xuất sắc.

Đôi chân của anh chàng này đẹp đến nỗi, khi đi bất cứ đôi dép cao nào của con gái, trông cũng thật mềm mại và quyến rũ làm sao.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Hàng loạt bình luận đã xuất hiện phía dưới bài viết. Hội chị em thì nhao nhao ghen tỵ vì đôi chân quá đẹp của chàng trai này. Số khác thì cho rằng, có lẽ số mệnh sinh anh chàng này ra để bán giày và quảng cáo giày dép cho khách xem, bởi đôi chân cực kì "cực phẩm".

Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang là đề tài bàn tán của các thành viên trên mạng xã hội. Còn các chị em thì sao? Các bạn có sở hữu đôi chân xinh đẹp thế này không?