Sở hữu 10 điều này, bạn dễ có cuộc sống phú quý

Phúc khí phú quý là thứ ai cũng muốn có. Cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc dường như trở thành mục tiêu cuối cùng của tất cả chúng ta. Song không phải cứ làm việc điên cuồng hay sở hữu tài sản khổng lồ thì được xem là phú quý cả đời. Phúc vận, quý khí hoàn toàn do người mà có, đến do tâm, mà đi cũng vì tâm.

Trước khi khát khao đại phú đại quý, hãy biết tu tâm dưỡng tính. Có được 10 điều này, bạn chắc chắn phú quý đầy mình:

1. Tự tin

Nếu chúng ta không có sự tự tin, sẽ không thể chịu đựng được sóng gió dù nhỏ nhất, trong cuộc sống gặp phải một chút thất bại khó khăn cũng ngã quỵ không dám đứng lên.

Người phú quý phải là những người tự tin, có niềm tin và triết lý vững chắc trong cuộc sống, trong bất kỳ nghịch cảnh nào cũng sẽ giữ vững tín ngưỡng và sơ tâm.

Phụ nữ tự tin tạo nên khí chất đặc biệt và sự hấp dẫn vạn người mê, dám xông pha, dám mạnh mẽ sống tạo ra giá trị từng phút giây.

2. Ngay thẳng

Người chính trực lấy đạo đức làm nguyên tắc đầu tiên của cuộc sống, hành sự công tư phân minh và vị tha, sẽ không vì lợi ích hoặc nhân tình thế thái mà làm trái với lương tâm, thay đen đổi trắng, nói sai thành đúng.

3. Đức hạnh

Người sống có tâm lấy “hậu đức tải vật”, có đức dày mới làm được chuyện lớn, xử lý vạn sự. Một người nếu không có đức dày, khó có thể gánh vác trọng trách, cũng không có cơ hội nhận về phúc báo điềm lành, cho dù phúc tới cũng sẽ biến thành tai họa.

Không chỉ riêng phụ nữ, ai trong chúng ta cũng nên sống có đức để vận may tìm đến, nắm giữ tài vận, hạnh phúc còn mãi. Người không có đức, gia sản nhiều đến mấy cũng có ngày tan thành mây khói.

4. Trí tuệ

Người thông minh xuất chúng chưa chắc có tướng phú quý, nhưng người phú quý đương nhiên khéo léo đại trí. Họ sống “đại trí giả ngốc”, “khéo léo giả vờ vụng về”, mặc dù ít nói, không thích tranh cãi với người khác, nhưng trong cách đối nhân xử thế lại dễ dàng thu phục lòng người, ai cũng yêu thích.

5. Khoan dung

Người đại phú đại quý phải là người sở hữu trái tim cởi mở, dung dị với đời, vị tha với người. Mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng có nỗi khổ riêng, cuộc sống này đã không dễ dàng, vậy thì hà cớ gì không nhường nhịn nhau vài bước. Đôi khi lùi một bước cũng là biểu hiện của sự đại trí.

6. Kỷ luật tự giác

Lòng tham của con người là vô tận. Người phú quý thông minh là phải biết kiểm soát kỳ vọng, không tham lam vô độ vì “vật cực tất phản”, chuyện gì quá độ cũng sinh phản tác dụng. Người có quý khí quý vận có thể giữ mình trong sạch, nghiêm khắc với bản thân, sẽ không phóng túng, đắm chìm trong niềm vui ngắn ngủi.

7. Khiêm tốn

Người ta có câu: "Con người không phải là thánh hiền, ai cũng có thể phạm sai lầm", nhưng "phạm sai mà biết sửa mới là sống đúng đắn".

Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, chỉ sợ biết sai mà không thay đổi, sa ngã. Người phú quý muốn giữ vận may cùng tài sản bên người phải biết tu tâm dưỡng tính, thường tự kiểm điểm lại chính mình, kịp thời sửa chữa sai lầm. Giỏi nhưng không kiêu, giàu nhưng không xa xỉ.

8. Dĩ hòa vi quý

Đối xử với người khác khiêm tốn nhường nhịn, gặp chuyện thì vững vàng và thuận theo tự nhiên. Nhìn cuộc đời với đôi mắt dung dị, đời cũng tiếp đãi bạn bằng sự lặng yên bình thản.

Đời người trân quý nhất không phải sống trong giàu sang, mà là an ổn qua ngày. Cuộc sống chẳng được bao năm, người xuất hiện bên ta là một sự may mắn, không cần thiết phải so đo kì kèo khắt khe. Đây mới là thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống.

9. Thành kính

"Một phần chân thành, một phần lợi ích. Mười phần thành kính, mười phần may mắn". Bất kể là làm người hay xử sự, đều phải duy trì một trái tim thành kính. Chỉ có chân thành với người và với đời, cuộc sống mới thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến.

10. Lương thiện

Lương thiện là bản chất con người, cũng là một phẩm chất cao quý của cuộc sống. Con người có ý thiện, trời ắt ban phước. Một người sống tốt bụng sẽ mang lại sự ấm áp và thoải mái cho người khác, tự nhiên cũng sẽ nhận về sự tôn trọng và tình yêu.