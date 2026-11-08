Sở Giáo dục Cà Mau chỉ đạo 'nóng' sau vụ nam sinh đánh bạn nhập viện

Theo công văn do Phó Giám đốc Lê Hoàng Dự ký gửi UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Đặc biệt, các trường không được che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý với lý do vụ việc xảy ra ngoài trường học, ngoài giờ học.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên mạng xã hội. Các trường cần tăng cường giám sát những khu vực, thời điểm dễ xảy ra bạo lực; công khai kênh tiếp nhận phản ánh, bảo mật và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Bên cạnh công tác quản lý, các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải nhanh chóng ngăn chặn bằng các biện pháp an toàn, bảo vệ người bị hại, hỗ trợ y tế, tâm lý và thông báo cho gia đình. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhà trường phải phối hợp ngay với công an và UBND cấp xã, phường.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn chụp lại từ clip.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng yêu cầu các trường bảo quản thông tin, chứng cứ, không tự hòa giải thay cho việc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường, các trường gửi báo cáo nhanh bằng văn bản chậm nhất trong 12 giờ. Không chờ kết luận cuối cùng hoặc người bị hại xuất viện mới báo cáo…

Trước đó, ngày 7/11, UBND phường Tân Thành đã báo cáo nhanh về vụ nam sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thành bị bạn cùng lớp đánh vào chiều 5/11.

Khi đó, C.H.H. (SN 2012) gặp H.Đ.K. (SN 2012) tại hẻm cạnh trường. H. cho rằng K. nói mình không viết bài, không làm bài và chép bài của bạn…nên dùng chân phải đạp vào người K., dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm K. đang đội rồi bỏ đi.

Vụ việc sau đó được Ban lãnh đạo trường THCS Tân Thành phát hiện. Nhà trường đã phân công giáo viên mời phụ huynh của K. và H. lên làm việc, cả hai thống nhất sau khi K. xuất viện sẽ đến trường để làm rõ nội dung mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vi phạm.

“ Em K. bị chấn thương phần mềm (đau đầu, đau lưng), không có vết thương hở, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi. Gia đình em K. yêu cầu Công an phường cùng nhà trường phối hợp giáo dục, răn đe H. ”, báo cáo của UBND phường Tân Thành nêu.