Số ca nghi ngộ độc tại công ty may ở Huế vẫn tăng, có 11 người được xuất viện

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, tính đến 7h ngày 13/9, có 192 trường hợp điều trị đang điều trị tại Trung Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền đang điều trị 20 bệnh nhân và 172 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu Viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại có 11 bệnh nhân được ra viện, 181 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại 2 cơ sở y tế kể trên, tình trạng sức khoẻ tạm ổn định. Hiện Sở Y tế TP Huế đang tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.

Một số bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Công ty Scavi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế cũng có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 41/2026/ATTP-CNĐK do Sở Y tế TP Huế cấp.

Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp thực hiện cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể).

Đồng thời, yêu cầu công ty tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn và thường xuyên theo dõi sức khỏe của công nhân và nhân viên công ty. Tăng cường công tác truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, giám sát các hoạt động tại nhà ăn đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong việc xác minh nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện thông tin báo cáo theo đúng quy định.

Đối với đơn vị cung cấp suất ăn bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành, Sở Y tế TP Huế yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe của toàn bộ nhân viên của công ty. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong việc xác minh nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Tối 11/9, lãnh đạo TP Huế trực tiếp đến cơ sở y tế thăm hỏi một số trường hợp nghi ngộ độc và chỉ đạo khẩn các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9. Theo báo cáo nhanh ban đầu của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đến 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện, sau đó số ca phải nhập viện liên tục tăng và đến nay lên con số 192 người.

Liên quan đến sự việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực điều trị cho họ.

Ngành Y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, Sở nhận được công văn trên của Cục An toàn thực phẩm. Từ trưa 11/9, Sở có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan vụ việc.