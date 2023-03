Số ca mắc COVID-19 mới tăng nhẹ trong ngày 29/3

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.255 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.492 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày 29/3, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.614.951 ca. Hiện có 4 bệnh nhân đang thở oxy qua mặt nạ. Tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 28/3, có 4.031 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 265.971.707 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.427.795 liều: Mũi 1 là 70.907.220 liều; Mũi 2 là 68.448.398 liều; Mũi bổ sung là 14.370.069 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.996.564 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.705.544 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.054 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.579.098 liều: Mũi 1 là 10.189.776 liều; Mũi 2 là 8.389.322 liều.