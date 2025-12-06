Gọi tên những nhà khoa học trẻ với tinh thần "Đổi mới vì tương lai bền vững"

Ra đời với sứ mệnh "Vì tri thức Việt", SIU Prize nhanh chóng tạo dấu ấn khi mùa đầu tiên thu hút hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia, quy tụ các nghiên cứu nổi bật về AI, khoa học dữ liệu, công nghệ giáo dục và nhiều lĩnh vực mũi nhọn.

Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa đầu tiên diễn ra vào ngày 11/01/2025, vinh danh các cá nhân ưu tú là đại diện tiêu biểu cho tinh hoa thế hệ trẻ Việt Nam toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo với những công trình luận án xuất sắc, cùng nhiều bằng sáng chế, giải pháp đang và sẽ được triển khai ứng dụng tại một số quốc gia và tập đoàn công nghệ cao.



Các đề cử trải qua 3 vòng đánh giá nghiêm ngặt từ Hội đồng sơ khảo, Ủy ban chuyên môn, Hội đồng chuyên môn là những giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan đến các từ đại học viện nghiên cứu, doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Việt Nam.

Các công trình luận án đạt giải thể hiện tiềm năng to lớn tạo ra những đổi mới mang tính đột phá trong việc giải quyết những vấn đề lớn của thế giới hiện nay, đặc biệt là trong giáo dục, y tế và môi trường.

Sau thành công của SIU Prize Computer Science, SIU Prize Health Sciences mùa đầu tiên (2025-2026) tìm kiếm những đề cử là các luận án tiến sĩ xuất sắc nhất về/liên quan đến lĩnh vực Khoa học sức khỏe, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong y học, dược học, sinh lý học, khoa học hành vi và sức khỏe tinh thần, kỹ thuật y học, công nghệ y tế, khoa học y sinh, kỹ thuật y sinh,...

Cổng thông tin đề cử bắt đầu mở từ tháng 3/2025 đến ngày 30/4/2026.

GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự công tâm và kinh nghiệm của Hội đồng chuyên môn sẽ tạo nên một mùa giải có giá trị thực chất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực Khoa học sức khỏe".

Tiến trình đề cử SIU Prize Health Sciences mùa 1

Tháng 3 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026: Mở cổng nhận đề cử SIU Prize Health Sciences mùa 1

Ngày 01/5/2026: Đóng cổng đề cử

Tháng 5 đến tháng 10 năm 2026: Các Hội đồng chuyên môn xét chọn luận án đạt giải

Tháng 11 năm 2026: Công bố danh sách giải thưởng SIU Prize Health Sciences

Tháng 01 năm 2027: Lễ trao giải SIU Prize kết hợp hội thảo quốc tế SIU Shaping Futures

SIU Prize Health Sciences được kỳ vọng tạo động lực, khuyến khích và nuôi dưỡng khát vọng phục vụ vì người Việt, vì tri thức Việt. Thông qua giải thưởng, SIU mong muốn tạo ra cầu nối trí thức Việt với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sáng chế trên toàn thế giới cùng tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, phụng sự nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng.

SIU Prize được thành lập năm 2023, do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quản lý và Trường Quốc tế Á Châu tài trợ, được trao định kỳ 2 năm một lần cho 2 lĩnh vực: Khoa học sức khỏe và Khoa học máy tính.