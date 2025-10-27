Thông tin sa sĩ Siu Black hiện đang trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai) khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ từ người thân, nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu vì suy thận nặng, kèm theo tình trạng tràn dịch màng tim và phổi, sức khỏe yếu đi nhanh chóng sau nhiều ngày mệt mỏi. Các bác sĩ đang tích cực theo dõi và tiến hành các thủ thuật cần thiết để cứu chữa.

Trước đó, ngày 19/10, Siu Black còn đi diễn ở Quảng Trị. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ một ghi lại khoảnh khắc cô biểu diễn trong chương trình. Trong clip, nữ ca sĩ diện váy đỏ nổi bật, vẫn mang đến năng lượng mạnh mẽ, tinh thần tươi vui và gần gũi khi giao lưu với người hâm mộ. Dưới bài đăng, cô viết: "Siu Black biết ơn khán giả Quảng Trị luôn yêu thương".

Chia sẻ với truyền thông, chồng của ca sĩ Siu Black cho biết nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Siu Black được gia đình đưa đi nhập viện tuần trước, sau khi ngất xỉu tại nhà. Chồng và các con đang thay nhau chăm sóc cho Siu Black. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đang gửi lời chúc tốt đẹp mong "hoạ mi núi rừng" sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hình ảnh Siu Black đi diễn ở Quảng Trị cách đây hơn 1 tuần

Gia đình cho biết sức khoẻ của Siu Black yếu từ khoảng 2 tháng nay. Nữ ca sĩ nhập viện vào 1 tuần trước và hiện đang được gia đình túc trực chăm sóc

Thời kỳ hoàng kim, Siu Black từng là một trong những giọng ca nổi bật nhất của làng nhạc Việt. Với chất giọng nội lực, phóng khoáng cùng phong cách biểu diễn đậm chất rock, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng nhạc rock Việt Nam". Giai đoạn đỉnh cao, Siu Black xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình lớn và từng đảm nhận vai trò giám khảo tại Vietnam Idol, The Winner Is…, cùng hàng loạt gameshow âm nhạc đình đám.

Tuy nhiên, biến cố ập đến vào khoảng năm 2013, khi Siu Black đối mặt với khủng hoảng nợ nần. Thời điểm đó, cô đầu tư mở một quán cà phê âm nhạc tại TP.HCM với mong muốn tạo nên không gian đậm bản sắc Tây Nguyên giữa lòng đô thị. Thế nhưng, việc kinh doanh thua lỗ, cộng thêm khoản vay mượn để duy trì hoạt động đã khiến nữ ca sĩ mất khả năng chi trả, phải rời xa ánh đèn sân khấu để về quê sinh sống. Từ đó, Siu Black chọn cho mình một cuộc sống bình dị, đúng nghĩa người nông dân ở quê nhà Kon Tum.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, Siu Black bắt đầu quay lại với nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ dần xuất hiện trở lại trong nhiều chương trình âm nhạc, các sự kiện lớn nhỏ. Những lần xuất hiện, "nữ hoàng nhạc rock" - vẫn đầy năng lượng, vẫn hết mình với khán giả như chưa từng rời xa sân khấu.