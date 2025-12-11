Sinh viên Việt Nam đầu tiên giành học bổng ASEAN

Trương Thị Hồng Hạnh, một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards của Đại học Monash (Úc). Ảnh: HH

Vừa qua, Giáo sư Sharon Pickering, Hiệu trưởng Đại học Monash (Úc) đã có buổi gặp mặt trực tuyến cùng tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh đến từ TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hồng Hạnh là một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình học bổng mới nhằm hỗ trợ sinh viên Đông Nam Á học tập tại Đại học Monash. Học bổng này sẽ hỗ trợ tài chính toàn diện cho Hồng Hạnh khi theo học Chương trình Cử nhân Khoa học Dược hệ Nâng cao năm học 2026.

Trương Thị Hồng Hạnh, một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards của Đại học Monash (Úc), với tổng trị giá 2,5 triệu AUD, tương đương 43,7 tỷ VND. Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ những sinh viên ưu tú bậc đại học trong khu vực ASEAN, giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác. Học bổng có quy trình xét chọn cạnh tranh,áp dụng với các ứng viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Sau khi giới thiệu Học bổng ASEAN Awards vào tháng 8/2025, Đại học Monash tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực ASEAN thông qua chương trình Học bổng mới - ASEAN Pathway - trị giá 1 triệu AUD, tương đương 17,5 tỷ VND.

Chương trình hỗ trợ các sinh viên ASEAN ưu tú trong quá trình theo học tại Monash College – đơn vị đào tạo dự bị với các chương trình như Diploma và Foundation Year, giúp sinh viên chuẩn bị và chuyển tiếp lên Đại học Monash.

Trương Thị Hồng Hạnh, đại diện đến từ Việt Nam đã vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao và xuất sắc giành suất học bổng toàn phần, bắt đầu hành trình học tập tại Monash vào năm 2026. Sinh viên Việt Nam đầu tiên được trao học bổng đặc biệt này cho biết mình vô cùng háo hức trước cơ hội học tập tại Melbourne – thành phố gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình.

Hồng Hạnh chia sẻ: “Ba em từng lấy bằng Thạc sĩ Truyền thông số tại Monash, và chị gái em cũng đang sống ở Melbourne, do đó em rất vui khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Đại dịch COVID-19 đã khơi dậy trong em mong muốn đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vắc-xin trong tương lai. Em đã tìm hiểu rất nhiều trường đại học ở Úc và ngành dược với thứ hạng rất cao của Monash đã chinh phục em. Em cảm thấy rất biết ơn vì nhờ chương trình học bổng này, em có thể tiến gần hơn đến với công việc mình mơ ước".

Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 diễn ra vào tháng 8/2025. Ảnh: HH

Hiệu trưởng Đại học Monash, Giáo sư Sharon Pickering cho biết câu chuyện của Hồng Hạnh chính là lý do Monash luôn nỗ lực mang đến một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế dễ tiếp cận hơn cho các quốc gia trong khu vực.

“Không chỉ đơn thuần là một chương trình hỗ trợ tài chính, Học bổng ASEAN được tạo ra để tìm kiếm nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng và mở ra cơ hội cho những sinh viên có mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng sinh viên phong phú tại Monash thông qua những góc nhìn đa dạng và nguồn năng lượng tích cực mà các sinh viên như em Hạnh mang đến", Giáo sư Sharon Pickering chia sẻ.