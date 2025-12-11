Bức ảnh 'nam thần phòng thí nghiệm' nổi tiếng suốt một thập kỷ

Gần đây, mạng xã hội lan truyền lại bức ảnh cũ về một nam thanh niên trong trang phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc trong phòng nghiên cứu. Bức ảnh nổi tiếng này được lưu truyền trong giới nghiên cứu cách đây khoảng 10 năm và thời gian gần đây bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc lại.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng. Tại phần bình luận nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ rằng bức ảnh này được đăng tải và chia sẻ trong nhiều năm, hình ảnh trở nên quen thuộc mỗi khi nhắc đến chủ đề về "nghiên cứu".

Bên cạnh đó, một số người khen ngợi nhân vật trong ảnh không chỉ có ngoại hình điển trai mà còn toát lên vẻ thông minh, học thức như "nam chính học bá" trong tiểu thuyết. Đáng chú ý hơn, nhân vật được ca ngợi như phiên bản nam chính qua hình ảnh trên mạng cũng là một "nam chính tri thức" thực thụ ngoài đời.

Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhân vật trong ảnh là Trần Thành (SN 1992), quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83. Anh được biết đến không chỉ bởi ngoại hình đẹp như "nam chính ngôn tình" mà còn bởi thành tích học tập đáng chú ý.

Theo thông tin từ trang LinkedIn cá nhân, Trần Thành theo học ngành Khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và tốt nghiệp vào năm 2014. Bốn năm sau, anh hoàn thành chương trình Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Oxford (Anh). Đây là một trong những cơ sở giáo dục có lịch sử lâu đời và danh tiếng quốc tế về nghiên cứu khoa học

Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, anh tiếp tục nâng cao chuyên môn khi tham gia chương trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Thượng Hải. Trong thời gian này, anh có nhiều cơ hội hợp tác học thuật quốc tế, bao gồm việc được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Yale, ngôi trường nằm trong nhóm Ivy League danh tiếng của Mỹ.

Bên cạnh đó, anh còn làm việc tại phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley - nơi thực hiện các nghiên cứu khoa học, được quản lý và vận hành bởi Đại học California, với học xá Berkeley, đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều nhóm nghiên cứu lớn và các dự án khoa học quy mô toàn cầu.

Hiện anh là trợ lý giáo sư, đồng thời là nghiên cứu sinh tại Trường Khoa học và Công nghệ vật chất, Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Lĩnh vực anh phụ trách tập trung vào nghiên cứu hệ lượng tử thấp chiều và các thiết bị có thể điều chỉnh.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Trần Thành công bố hơn 50 bài báo khoa học, với tổng số hơn 4.300 trích dẫn trên Google Scholar. Năm 2021, anh nằm trong danh sách đề cử cho giải Luận án Tiến sĩ Xuất sắc của Hiệp hội Thiết bị Đo lường Trung Quốc. Cùng năm đó, anh nhận danh hiệu "Siêu Tiến sĩ Thượng Hải”, đồng thời được hỗ trợ bởi Quỹ Khoa học Tiến sĩ Trung Quốc và chương trình tài trợ đặc biệt của trạm nghiên cứu sau tiến sĩ.

Đến năm 2024, anh được vinh danh với giải thưởng Telford Premium do Viện Kỹ sư Xây dựng Anh trao tặng. Đây là giải thưởng uy tín, ghi nhận những cá nhân có công trình nghiên cứu và đóng góp nổi bật cho lĩnh vực khoa học - kỹ thuật.

Một trong những bức ảnh của Trần Thành được cộng đồng mạng tìm thấy.

Nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh này vẫn được chia sẻ rộng rãi. Trần Thành được nhiều người nhắc đến với những tên gọi trìu mến như "nam thần phòng thí nghiệm" trong mắt nhiều dân mạng nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng toát lên vẻ tri thức và thành tích học thuật ấn tượng.