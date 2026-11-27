Mới đây, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khung cảnh ăn trưa tại căng-tin Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Không có gì quá đặc biệt, video chỉ đơn giản ghi lại một buổi ăn giữa ngày của các bạn sinh viên sau giờ học. Thế nhưng, chính một chi tiết nhỏ trong khung hình lại khiến người xem không khỏi bật cười.

Theo đó, trong lúc dùng bữa, nhiều nam sinh viên ngồi quanh những chiếc bàn nhựa đỏ đều hướng mắt về phía chiếc TV treo trên tường. Trên màn hình lúc này đang phát bộ phim hoạt hình Doraemon với phần lồng tiếng Việt quen thuộc. Từ những bạn đang ăn dở cho đến người đã dùng bữa xong, tất cả dường như đều bị cuốn vào diễn biến trên màn hình.

Đoạn video được đăng tải với dòng chữ “Sau một buổi học ở trường” và tiêu đề “Một buổi ăn trưa điển hình của sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (Video: @tn_8660)

Đoạn video được đăng tải với dòng chữ “Sau một buổi học ở trường” và tiêu đề “Một buổi ăn trưa điển hình của sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên dễ thương hơn cả là sự tương phản giữa hình ảnh những nam sinh viên đại học đã trưởng thành với bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Dù đã bước vào môi trường đại học, mỗi người có thể theo đuổi một ngành học, một lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng sức hút của chú mèo máy đến từ tương lai dường như vẫn không hề giảm sút.

Thực tế, cuộc sống sinh viên không chỉ có giảng đường, bài kiểm tra, những buổi học nhóm hay deadline nối tiếp nhau. Đó còn là những khoảnh khắc bình thường như cùng ăn trưa, trò chuyện với bạn bè, tranh thủ nghỉ ngơi và tìm thấy niềm vui từ những điều rất nhỏ.

Từ những bạn đang ăn dở cho đến người đã dùng bữa xong, tất cả dường như đều bị cuốn vào diễn biến trên màn hình (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi được chia sẻ, video đã khiến nhiều người nhớ đến những buổi trưa thời còn đi học, khi cả lớp tranh thủ xem hoạt hình trước giờ vào tiết hoặc chờ đến khung giờ phát sóng quen thuộc trên truyền hình. Một số người có thể bật cười vì hình ảnh các sinh viên chăm chú xem phim đến mức quên cả việc trò chuyện trong bữa ăn; số khác lại thấy đây là một khoảnh khắc rất đáng yêu, bởi hóa ra lớn đến đâu thì những sở thích gắn với tuổi thơ vẫn có thể khiến chúng ta hào hứng như ngày nào:

- Mình hơn 20 tuổi rồi mà hôm nào vô tình bật trúng Doraemon vẫn ngồi xem hết tập. Có những bộ phim hoạt hình xem bao nhiêu lần cũng không chán.

- Ngày bé cứ đến giờ ăn cơm là phải bật hoạt hình mới chịu ăn. Giờ đi học đại học rồi, nhìn cảnh này tự nhiên nhớ hồi ở nhà quá!

- Mình đi làm rồi mà cuối tuần vẫn xem Doraemon nhé. Nhiều tập thuộc cả lời thoại nhưng xem lại vẫn thấy vui.

- Hồi trước xem vì thích Nobita với Doraemon, giờ xem lại còn thấy nhiều bài học hay. Đúng là phim dành cho mọi lứa tuổi.

- Ngày xưa trốn ngủ trưa để xem Doraemon, bây giờ lớn rồi vẫn không bỏ được thói quen này.

- Mấy bộ hoạt hình tuổi thơ đúng là có sức hút riêng. Không cần nội dung mới mẻ hay kỹ xảo hoành tráng, bật lên là vẫn có người ngồi xem say mê.

- Gì chứ này là đúng "tủ" của trai kỹ thuật chúng tôi rồi.