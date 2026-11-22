Hiện tượng mạng tuổi 11 trên giảng đường đại học

Tháng 8/2016, mạng xã hội Twitter (nay là X) bất ngờ lan truyền chóng mặt bức ảnh chụp một cậu bé châu Á nhỏ nhắn, đeo kính cận đang ngồi chăm chú nghe giảng tại giảng đường đại học. Chủ nhân bức ảnh, nữ sinh viên có tài khoản Cigdem K. hài hước chia sẻ rằng cậu bé mới 11 tuổi nhưng đang ngồi học chung lớp Hóa học hữu cơ với mình, thậm chí còn tự tin nhắn nhủ với các anh chị sinh viên trong lớp: "Nếu có câu hỏi gì thì cứ gửi email cho em".

Khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa "gây áp lực" nhẹ cho các sinh viên đại học lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ, biến cậu bé trở thành hiện tượng mạng toàn cầu. Nhân vật chính trong bức ảnh ấy là Daniel Liu (sinh năm 2005), một thần đồng Hóa học người Mỹ gốc Hoa.

Cậu bé từng gây bão MXH vì trí thông minh của mình

Ngay từ khi còn nhỏ, Daniel đã bộc lộ tư chất khác biệt khi biết đọc bảng chữ cái lúc 1 tuổi và đọc chữ thành thạo ở tuổi lên 2. Lên 9 tuổi, cậu đã theo học các khóa danh dự về Hóa học và Thống kê nâng cao. Đến năm 10 tuổi, Daniel xuất sắc vượt qua hơn 30.000 thí sinh để giành ngôi quán quân cuộc thi khoa học cấp quốc gia You Be The Chemist tại Mỹ cùng giải thưởng 10.000 USD, đồng thời vinh dự được diện kiến cựu Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng.

Phá lệ vào phòng thí nghiệm đại học từ khi chưa tròn 12 tuổi

Bước ngoặt đưa Daniel đến với bức ảnh nổi tiếng năm 2016 bắt đầu khi cậu được đặc cách theo học các tín chỉ nâng cao tại Đại học Toledo (bang Ohio, Mỹ) dù vẫn đang ở độ tuổi tiểu học - trung học. Không chỉ dừng lại ở việc nghe giảng, Daniel còn được giáo sư Hóa học hữu cơ Michael Young phá lệ nhận vào phòng thí nghiệm nghiên cứu, nơi vốn có quy định cấm trẻ dưới 12 tuổi. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của giáo sư, cậu đã công bố bài báo khoa học đầu tiên trên tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ và sở hữu bằng sáng chế về phương pháp sản xuất dược phẩm tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Daniel Liu là thần đồng hóa học

Để tạo điều kiện tốt nhất cho con trai phát triển, năm 2019, gia đình Daniel quyết định chuyển từ Ohio đến bang Michigan. Ở tuổi 14, cậu chính thức bước chân vào giảng đường Đại học Michigan với chương trình song bằng chuyên ngành Hóa học và Khoa học Máy tính, đồng thời trở thành thành viên trẻ nhất trong nhóm nghiên cứu của giáo sư danh tiếng Melanie Sanford.

Dù từng đối mặt với không ít ánh mắt hoài nghi vì tuổi đời quá nhỏ giữa môi trường nghiên cứu chuyên sâu, Daniel nhanh chóng chứng minh năng lực bằng sự điềm tĩnh và hiệu quả công việc không thua kém các nghiên cứu sinh thực thụ. Trong suốt quãng thời gian đại học, cậu liên tiếp gặt hái nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có học bổng danh giá Barry Goldwater năm 2022 dành cho những sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực STEM.

Tốt nghiệp điểm tuyệt đối và rẽ hướng sang "ông lớn" công nghệ

Năm 2023, khép lại 4 năm đại học với điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, thần đồng nhí năm nào chính thức bước sang chặng đường mới. Thay vì chỉ gắn bó thuần túy với phòng thí nghiệm hóa học, Daniel mở rộng hướng đi sang lĩnh vực công nghệ và đầu quân cho Google với vai trò kỹ sư phần mềm.

Chia sẻ về hành trình trưởng thành, chàng trai trẻ luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, những người đã lặng lẽ đồng hành, tôn trọng đam mê và tạo bệ phóng vững chắc để cậu tự do phát triển cả hai thế mạnh Hóa học lẫn Khoa học Máy tính.