Sinh nhật tuổi 26 của Lona Kiều Loan: Nhận bó hoa khủng, chi tiết trên bánh kem gây bàn tán

Sau 7 năm đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cuộc sống của Lona Kiều Loan đã thay đổi đáng kể. Là nàng hậu trẻ tuổi nhưng cô đã sở hữu xe sang, ở trong căn penthouse đắt đỏ.

Trong dịp sinh nhật mừng tuổi 26, Lona Kiều Loan gây choáng khi khoe hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nàng hậu sinh năm 2000 khiến dân mạng trầm trồ vì check-in với bó hoa hồng khổng lồ. Chỉ cần nhìn kích thước cũng đủ thấy độ chịu chi của người tặng.

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả lại nằm ở dòng chữ trên bánh: “Yêu cục cưng của cả nhà ạ”. Cư dân mạng rộ nghi vấn người gửi món quà này cho Lona Kiều Loan chính là nửa kia hoặc gia đình của cô. Nàng hậu gen Z viết: "Lona xin cảm ơn những lời chúc của tất cả mọi người ạ. Tuổi mới thật rực rỡ nha".

Lona Kiều Loan chia sẻ khoảnh khắc đón mừng tuổi 26. Nguồn: FBNV

Người đẹp sinh năm 2000 được tặng bó hoa khổng lồ và chiếc bánh sinh nhật kèm lời nhắn ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, Lona Kiều Loan còn nhiều lần được nhắc tên nhờ khối tài sản đáng nể ở tuổi đời còn rất trẻ. Ngay từ năm 23 tuổi, người đẹp đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh căn penthouse rộng rãi, thiết kế hiện đại và sang trọng. Dù không công bố mức giá cụ thể, nhưng nhìn vào nội thất tinh tế cùng tầm nhìn “triệu đô”, nhiều người cho rằng đây chắc chắn là một bất động sản có giá trị không hề nhỏ.

Không dừng lại ở đó, Kiều Loan còn thường xuyên gây chú ý với loạt hàng hiệu đắt đỏ và xế hộp tiền tỷ. Khi mới 21 tuổi, nàng hậu từng khiến công chúng trầm trồ khi tự thưởng cho mình chiếc xe trị giá khoảng 3 tỷ đồng nhân dịp năm mới – một cột mốc đáng nhớ cho thành quả lao động sớm của cô.

Từng có thời điểm Lona Kiều Loan gần như “mất tích” khỏi các sự kiện giải trí, đồng thời không chia sẻ nhiều về việc học hay hoạt động cá nhân. Điều này khiến cô vướng tin đồn ở ẩn để mang thai và sinh con. Tuy nhiên, người đẹp không lên tiếng trực tiếp về những nghi vấn này.

Lona Kiều Loan rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô từng vướng nghi vấn bí mật sinh con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Đến tháng 9 năm ngoái, nàng hậu sinh năm 2000 bất ngờ thông báo trúng tuyển hai trường gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang, theo học ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Đi kèm là dòng trạng thái đầy quyết tâm: “Một ngày gấp đôi niềm vui. Lúc nào cũng là chưa muộn để bắt đầu. Hành trình mới của cuộc sống”. Kể từ đó, Lona Kiều Loan chăm chỉ cập nhật hình ảnh xoay quanh cuộc sống sinh viên.

Lona Kiều Loan, tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000, là một trong những nàng hậu Gen Z nổi bật của Vbiz. Cô được biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam và sau đó đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, xuất sắc lọt Top 10 chung cuộc.

Không dừng lại ở lĩnh vực sắc đẹp, Kiều Loan còn mạnh dạn rẽ hướng sang âm nhạc. Cô ghi dấu ấn khi lọt Top 10 chương trình King of Rap, đồng thời tham gia các sân chơi như The Heroes và Trời Sinh Một Cặp. Hình ảnh một nàng hậu đa năng, cá tính trên sân khấu đã giúp cô để lại nhiều ấn tượng tích cực trong lòng khán giả.

Bên cạnh đó, Lona Kiều Loan còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên và host ở một số chương trình truyền hình thực tế, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ năng động, không ngại thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau.