Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Sau đó, nàng hậu gen Z còn lấn sân sang âm nhạc, đạt Top 10 King of Rap và tham gia The Heroes, Trời Sinh Một Cặp để lại ấn tượng mạnh với công chúng ở mảng âm nhạc. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên và host của các chương trình truyền hình thực tế.

Không chỉ là cái tên quen thuộc trong giới giải trí Việt, Lona Kiều Loan còn thường được nhắc đến với danh xưng "phú bà Á hậu 1" nhờ khối tài sản "không phải dạng vừa" khi mới 25 tuổi. Ngoài sở hữu những căn hộ cao cấp và xế sang, nàng hậu còn nổi bật với gu thời trang tinh tế, sành điệu và khả năng tận hưởng cuộc sống xa xỉ.

Lona Kiều Loan sở hữu khối tài sản

Ngay từ tuổi 23, Kiều Loan đã gây chú ý khi khoe tậu một căn penthouse rộng rãi, thiết kế hiện đại và sang trọng. Dù không tiết lộ giá trị cụ thể, nội thất tinh xảo cùng view xịn xò khiến cư dân mạng dự đoán đây là tài sản cực đắt đỏ. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc check-in tại căn hộ, khéo léo phô diễn gu sống xa xỉ nhưng vẫn tinh tế.

Gần đây, Lona gây bất ngờ khi thông báo rời khỏi căn penthouse cũ và ngầm xác nhận sở hữu thêm một bất động sản mới. Dù chưa công khai hình ảnh, động thái này càng khẳng định mức độ giàu có và khả năng tích lũy tài sản nhanh chóng của nàng hậu gen Z, khiến cư dân mạng "lót dép hóng" và không ngớt lời trầm trồ, "xin vía phú bà".

Lona Kiều Loan tậu căn penthouse khi chỉ mới 23 tuổi

Từ nội thất đến view hướng sông khiến nhiều người dự đoán giá của căn penthouse cực đắt đỏ

Đến tháng 3 năm nay, Kiều Loan gây bất ngờ khi thông báo đang dọn khỏi căn penthouse

Ngoài bất động sản, Kiều Loan còn không ít lần gây chú ý với những món đồ hiệu xa xỉ và xế sang. Nàng hậu từng khiến công chúng choáng ngợp khi tậu chiếc xe trị giá 3 tỷ đồng như món quà tự thưởng cho bản thân vào dịp năm mới khi chỉ mới 21 tuổi.

Phong cách sống xa xỉ của nàng hậu còn thể hiện qua những clip check-in tại các cửa hàng đồ hiệu đắt đỏ, nơi cô diện trang phục sang chảnh và được hưởng đặc quyền mua sắm "cực VIP", khẳng định vị thế trong giới thượng lưu ngầm của Vbiz.

Lona Kiều Loan sở hữu loạt túi hiệu giá không hề nhỏ

Nàng hậu tậu xe sang ở tuổi 21

Trước đó, á hậu sinh năm 2000 vướng nghi vấn mang thai vì rút khỏi các hoạt động giải trí, ít cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Thậm chí hình ảnh được cho là Kiều Loan diện đầm bầu rộng, xuất hiện cùng mẹ tại sảnh phòng khám thai một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM bị lan truyền rầm rộ.

Sau khi đăng quang, Lona Kiều Loan gây sốc khi công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Cũng như Ngọc Loan, Kiều Loan cũng vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhưng cả hai chưa từng công khai mối quan hệ.

Vừa qua, Lona Kiều Loan khi thông báo đỗ đại học ở tuổi 25, trúng tuyển ngành Y khoa tại cả hai trường Văn Lang và Quốc tế Hồng Bàng với điểm số 25,07/30. Trên trang cá nhân, cô đăng tải clip chia sẻ lý do lựa chọn ngành học này, mong muốn giúp đỡ nhiều người và phát triển bản thân, cho thấy cô không chỉ giàu có về vật chất mà còn nỗ lực hoàn thiện bản thân về tri thức và giá trị sống.

Lona Kiều Loan từng vướng nhiều nghi vấn tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái